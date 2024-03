Equipaggiati con gli articoli da acchiappafantasmi su Destiny 2

Oggi ha inizio la nuova collaborazione tra Bungie, Sony Pictures Consumer Products e la serie Ghostbusters, la quale porterà su Destiny 2 degli accessori emblematici come l'involucro di Spettro esotico di Slimer, un astore esotico ispirato a Garraka e una nave esotica come la Ecto-1. Inoltre, con l'acquisto di almeno uno di questi articoli, si potrà scaricare gratuitamente dal Bungie Store, con il programma Ricompense di Bungie, la maschera di carta dell'involucro di Spettro a tema Slimer.

Oggi ha anche inizio la serie di dirette su Destiny 2: Verso la Luce, in arrivo il 9 aprile. Gli sviluppatori di Destiny 2 offriranno degli approfondimenti sotto forma di dimostrazioni di gameplay e presenteranno le nuove funzionalità; inoltre, daranno la possibilità di ottenere degli emblemi esclusivi tramite i Drop di Twitch. I guardiani sono invitati a seguire qui la trasmissione alle 18:00 di oggi. Le altre due dirette andranno in onda il 26 marzo alle 18:00 e il 2 aprile alle 19:00 (orari italiani).

Nel frattempo, l'evento dei Giochi dei Guardiani All-Stars di Destiny 2 (disponibile fino al 26 marzo) prosegue alla grande, con i guardiani di ogni classe che puntano alla gloria e cercano di guadagnare il lestide, il nuovo veicolo in gioco. In Destiny 2: La Forma Ultima, in uscita il 4 giugno 2024, i guardiani dovranno fare squadra con i loro più stretti alleati per dare la caccia al Testimone nel Pallido Cuore del Viaggiatore.