Roma, pino cade su Cristoforo Colombo e colpisce due auto: un ferito

Albero cade su due veicoli e ferisce una persona: chiusa via Cristoforo Colombo

L’opera musicale andrà in scena martedì 19 marzo presso Palazzo “G. Messe” presso la Città Militare Cecchignola Roma – Torna in scena “ pino cchio e la sua favola”, l’opera musicale del Maestro ... (lopinionista)

Antonio Tajani ha accolto a Ciam pino la famiglia italiana che era stata sequestrata il 19 maggio 2022 in Mali, nella sua abitazione a Koutiala (notizie.virgilio)

“L’ex parlamentare Pd Patrizia Prestipino (nella foto), è stata nominata Garante degli animali di Roma Capitale: un’occasione sprecata. Dopo anni di attesa avremmo auspicato una nomina non politica, ... (italiasera)

(Adnkronos martedì 19 marzo 2024) - Unè caduto sulla Cristoforo Colombo, all’altezza di viale Asia, centrando due macchine in movimento. È successo nella tarda mattinata di oggi. Una persona è stata soccorsa dai sanitari del 118, ma non è in gravi condizioni. Sul posto gli agenti del IX gruppo Eur della Polizia Locale che hanno chiuso le corsie centrali in entrambe le direzioni.