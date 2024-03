EA SPORTS FC - NUOVA SPONSORSHIP CON UEFA WFLP

Il UEFA Women in Football Leadership Programme per il 2024, presentato da EA SPORTS FC, sosterrà oltre 30 donne parte del settore e si svolgerà ad agosto a Nyon, in Svizzera

Oggi, per celebrare il Women’s History Month, EA SPORTS FC ha annunciato un nuovo accordo di sponsorship con la UEFA, partner di lunga data, per diventare title partner del Women In Football Leadership Programme (WFLP).Giunto alla sua decima edizione, il WFLP è un programma annuale della durata di una settimana, sostenuto dalla IMD Business School, volto a promuovere le carriere delle donne in grado di influenzare l'industria del calcio, sia oggi che in futuro. Il programma è in corso dal 2014 e finora ne hanno beneficiato oltre 240 donne.Il programma di quest'anno, in collaborazione con EA SPORTS FC, si svolgerà in agosto presso la sede UEFA di Nyon, in Svizzera, e sosterrà oltre 30 donne provenienti da tutto il settore calcistico, selezionate in base al loro potenziale futuro nel mondo del calcio. Con interventi di spicco di leader del settore, una serie di sessioni di allenamenti di gruppo e di coaching individuale, il WFLP è stato progettato per perfezionare le capacità di leadership, incoraggiare la creazione di networking e rafforzare la fiducia in sé stesse, in modo che le partecipanti possano raggiungere il loro pieno potenziale.Andrea Hopelain, GM & SVP of Publishing at EA SPORTS, ha dichiarato: "Il Women’s History Month è un'occasione per celebrare i traguardi raggiunti dalle donne e quale modo migliore per farlo se non collaborare con la UEFA per sostenere questo fantastico programma. In linea con il tema del Women’s History Month di quest'anno che ispira all'inclusione, siamo davvero orgogliosi di spianare la strada alle donne all'interno della nostra organizzazione e dell'industria calcistica in generale per farle diventare leader nel mondo del calcio".Thomas Junod, Head of the UEFA Academy, aggiunge: "Siamo entusiasti di accogliere EA SPORTS FC come nuovo presenting partner del nostro consolidato UEFA Women in Football Leadership Programme. Questa iniziativa senza precedenti promuove l’avanzamento di carriera delle donne pronte a plasmare il futuro del calcio, offrendo una piattaforma dinamica per lo scambio di idee, il networking e l'empowerment. L'inclusione di partecipanti da EA SPORTS apporterà alle nostre conversazioni idee e prospettive nuove e innovative".La sponsorship del programma è in linea con la serie di diversi impegni di EA SPORTS FC a favore delle donne nel mondo del calcio, a seguito dell’annuncio di diverse iniziative durante l'EA SPORTS Women's Football Summit del 2022, nonché con l'aggiunta di quest'anno delle donne nell'Ultimate Team™ di EA SPORTS FC 24.