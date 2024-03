Acerbi e l'insulto a Juan Jesus: Razzismo? Ha capito male

La versione di Acerbi su Juan Jesus, negato l'insulto razzista. Ma un nuovo labiale lo smentisce

(Adnkronos) – Francesco Acerbi escluso dalla Nazionale dopo il caso dell’ insulto razzista denunciato da Juan Jesus, difensore del Napoli, durante il match giocato ieri in casa dell’Inter e ... (seriea24)

Tramite il suo agente Federico Pastorello, arriva la versione di Francesco Acerbi riguardo ai presunti insulti razzisti rivolti a Juan Jesus in Inter-Napoli: secondo il calciatore non c'è stato ... (fanpage)

La Figc ha scelto di escluderlo dagli impegni azzurri negli Stati Uniti per “garantire la necessaria serenità alla Nazionale e allo stesso calciatore”, mentre l’Inter annuncia di voler tenere “un ... (sportface)

(Adnkronos lunedì 18 marzo 2024) - "Non ho detto nessuna frase razzista, questo è sicuro. Non ho sentitoJesus, secondo me ha capito anche male". Francesco, difensore dell'Inter, risponde così ai cronisti sul caso che lo coinvolge.Jesus, difensore del Napoli, durante il match giocato ieri a Milano ha denunciato l'episodio all'arbitro Federico La Penna. Il brasiliano ha detto al direttore di gara di essere stato apostrofato con il termine 'negro'.oggi è stato escluso dalla Nazionale e ha lasciato il ritiro azzurro."Perché avrei dovuto chiedere scusa? Io so che non ho detto frasi razziste, gioco a calcio da vent'anni e so ciò che dico", dice il difensore dell'Inter ai cronisti che lo aspettano alla stazione di Milano. "Sul tema del razzismo spero che la lotta vada avanti in ogni parte del mondo -aggiunge-. In campo succedono tante cose, è normale. Si gioca a calcio, si dicono certe cose ma quando si fischia ci si dà la mano e tutto torna come prima". Ti dispiace aver lasciato il ritiro della Nazionale? "Sì, però è giusto che sia andata così".