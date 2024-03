Roma, Totti e il giudizio su De Rossi: Non me l'aspettavo

Divorzio Blasi-Totti, la versione di Cristiano Iovino: “Con Ilary avevamo una frequentazione intima e ci vede…

(Adnkronos lunedì 18 marzo 2024) - "Non mi aspettavo che Daniele facesse così bene da subito ma lo speravo”. Così l'ex capitano dellaFrancescoparlando del ct dellaDaniele De Rossi a margine dell’evento di lancio del progetto Betsson.sport. “Sta dimostrando di essere un grande allenatore e io, come tutti i tifosi giallorossi, spero continui su questi livelli. Laè una piazza difficile e sta dimostrando il suo valore”.ha parlato anche di capitano Lorenzo Pellegrini: "Dopo De Rossi era difficile trovare un altro capitano, io avevo già detto che Lorenzo è un capitano vero, da. Ora sta anche bene fisicamente e gli riesce tutto". "Milan ai quarti di Europa League? I rossoneri stanno bene, hanno ritrovato 3-4 giocatori di qualità e quantità. Sarà una sfida bellissima, mi auguro che lapassi il turno", ha detto. "Il dna europeo del Milan? Sarà un fattore in più per loro ma non è più il Milan di una volta...", ha concluso l'ex campione. Quanto al futuro dellae a quelli chedefinisce "'spifferi' su una cessione in Arabia" della squadra, "non è vero niente - assicura -. Se vedo unaaraba? No, non è vero niente, mi sono informato”, conclude.