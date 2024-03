Elezioni Basilicata, Pittella: Io trattato come un ebreo che deve morire. Poi le scuse

Elezioni in Basilicata: Azione va con il centrodestra e sosterrà Bardi

Alle Elezioni regionali in Basilicata lo scontro sarà tra Piero Marrese e Vito Bardi. Il centrosinistra ha infatti raggiunto l'accordo e dopo il pasticcio con Lacerenza ha deciso di affidarsi al ... (ilgiornaleditalia)

Il centrosinistra ha trovato l'accordo sul nome da candidare per le Regionali in Basilicata. Le forze politiche del campo democratico, progressista ed ecologista hanno indicato all'unanimità in ... (fanpage)

(Adnkronos lunedì 18 marzo 2024) - Ha fatto discutere un vocale su Whatsapp dell'ex governatore dellae consigliere regionale di Azione Marcello, che ieri sera comunicava ai sostenitori la decisione di aderire al centrodestra a causa delle vicissitudini della coalizione progressiste. Nel commentare il comunicato del Pd rilasciato dopo l'intesa su Piero Marrese,si è lasciato andare. ''C'è un'azione a far male - ha detto - a far morire. Sapete quando deportavano gli ebrei e dovevano portarli nella camera a gas? Ecco io per loro sono un ebreo che deve morire, insieme a me Azione''. Concetto di morte, in senso politico, che è tornato anche in un passaggio successivo dell'audio che ha girato sulle messaggerie in modo molto rapido. ''Aderiamo al centrodestra, con tutte le difficoltà del caso - ha detto ancora - solo per una ragione programmatica. Ora dobbiamo lavorare molto per dimostrare che siamo forti, che siamo in campo determinati e capaci e sopravviviamo anche a coloro che attentano alla nostra vita politica e istituzionale''. Questa mattinasi è scusato con chi può sentirsi offeso, dicendosi ''dispiaciuto'' per aver usato questa iperbole.