Alcaraz vince a Indian Wells, Medvedev battuto in finale

Sinner si ferma a 19 vittorie: Alcaraz batte Jannik, vola in finale e resta n°2 del mondo

Adriano Panatta e Paolo Bertolucci si sono nuovamente cimentati nel loro podcast “La Telefonata“, disponibile su Spotify, e il tema di quest’ultima puntata è stato sulla semifinale di Jannik Sinner ... (oasport)

Ha perso la semifinale contro Alcaraz a Indian Wells, Jannik Sinner, ma ha sicuramente vinto in galanteria: nella foto sui social, che ha fatto il giro del mondo, Jannik si presta a tenere ... (firenzepost)

Los Angeles, 17 marzo 2024 – Si è interrotta la striscia positiva di 19 gare a favore per Jannik Sinner, non perdeva dal novembre del 2023. L’Azzurro si è arreso, nella notte italiana, a Carlos ... (ilfaroonline)

(Adnkronos lunedì 18 marzo 2024) - Carlosil Masters 1000 diWells per il secondo anno consecutivo. Il ventenne spagnolo, numero 2 del mondo, in finale batte il russo Daniil Medvedev, numero 4 del ranking e del tabellone, per 7-6 (7-5), 6-1 in 1h42'., vittorioso in semifinale contro Jannik Sinner, conquista il 13esimo titolo della carriera e si conferma campione sul cemento californiano, consolidando la propria posizione nella classifica Atp alle spalle del serbo Novak Djokovic.