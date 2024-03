Inter-Napoli 1-1, gol di Darmian e Juan Jesus

LIVE - Inter-Napoli 1-0 (Darmian 44’): comincia la ripresa

Il gol di Juan Jesus evita all' Inter di vincere e cancellare la cocente delusione Champions contro l'Atletico Madrid. Al Meazza finisce 1-1. Darmian porta in vantaggio i nerazzurri nel primo tempo ... (fanpage)

Inter - Napoli : il video con gli highlights e le azioni salienti del match serale di domenica 17 marzo 2024 di Serie A, con gli episodi da moviola e le pagelle. Dopo le deludenti partite in Champions ... (ilveggente)

Termina con il punteggio di 1-1 Inter-Napoli, sfida valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A. Ecco quanto successo a San Siro dopo il primo tempo terminato 1-0. SECONDO ... (inter-news)

(Adnkronos domenica 17 marzo 2024) -pareggiano 1-1 nel match che oggi chiude la 29esima giornata della Serie A. Nerazzurri avanti con, replica partenopea con la rete di Juan Jesus che nega alla capolista l'undicesima vittoria consecutiva. L'sale a 76 punti e guida la classifica con 14 punti di vantaggio sul Milan. Ilè a quota 45, con poche speranze di rimanere in corsa per il quarto posto, ora lontano 9 punti.L'comincia con atteggiamento aggressivo, ilfatica a uscire dalla pressione nerazzurra. I padroni di casa creano occasioni in serie al 13'. Meret deve negare il gol prima ae poi a Lautaro, l'azione si chiude con il tentativo impreciso di Barella. L'mantiene l'iniziativa, ilchiude i varchi e non concede chance rilevanti ai padroni di casa. Quando il pareggio sembra destinato a resistere fino all'vallo, i nerazzurri sfondano. Bastoni crossa,da centro area buca Meret: 1-0. La formazione allenata da Inzaghi mantiene l'iniziativa anche in avvio di ripresa. Dimarco al 53' prova a sorprendere Meret su punizione, il portiere partenopeo è attento e devia. Il match si trascina per una lunga fase senza azioni di rilievo. L'amministra gioco e energie, ilnon sembra avere la forza per una reazione. Gli azzurri faticano a creare gioco ma hanno il merito di sfruttare una palla inattiva. All'81' corner di Politano, Juan Jesus è puntuale all'appuntamento: colpo di testa e gol dell'1-1.