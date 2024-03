Incidente a Nuoro, morto un neonato di 3 mesi

Sangue sulle strade della Sardegna: muore neonato in incidente a Nuoro, 3 vittime nel Sassarese

Domenica drammatica sulle strade della Sardegna: un neonato è morto in un Incidente a Orosei, la mamma è in gravi condizioni. Altre 3 vittime lungo la strada statale 291 Sassari-Alghero.Continua a ... (fanpage)

(Adnkronos domenica 17 marzo 2024) - Un neonato di tre mesi ha perso la vita in uno scontro frontale tra due auto in provincia di. Il piccolo viaggiava nel sedile posteriore di una Fiat Panda assieme alla madre, estratta dalle lamiere in gravissime condizioni dopo l'. Sono in pericolo di vita anche altre due donne che occupavano i sedili anteriori della stessa auto, che poco dopo le 16 si è scontrata con una Golf.L'è avvenuto lungo la Statale 125 in località Cala Liberotto, nel territorio di Orosei. Le donne ferite sono state recuperate dai vigili del fuoco del Distaccamento di Siniscola e consegnate all'elisoccorso e alle ambulanze arrivate da Orosei e Irgoli. Sul posto anche i carabinieri di Siniscola Dorgali e Orosei impegnati a ricostruire la dinamica dell'e gestire i notevoli rallentamenti causati al traffico.