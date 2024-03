TopSpin 2K25 - Ambasciatore Pete Wentz dei Fall Out Boy

Il nuovo brano dei Fall Out Boy "Heartbreak Feels So Good (Dillon Francis Remix)" è ora disponibile in streaming, compare nel trailer di TopSpin 2K25 e nella colonna sonora del gioco

Oggi 2K ha annunciato che Pete Wentz dei Fall Out Boy rappresenterà TopSpin 2K25 come primo Ambassador off-court del franchise, un ruolo che comprende contributi alla colonna sonora del gioco e apparizioni a nome del gioco come appassionato di tennis e figura di spicco. Appassionato di questo sport e di TopSpin, Wentz, meglio conosciuto come bassista e paroliere della rock band Fall Out Boy, nominata ai GRAMMY® e vincitrice di numerosi dischi di platino, metterà a disposizione di TopSpin 2K25 la sua esperienza culturale nel campo del tennis e la sua competenza musicale per la selezione delle canzoni della colonna sonora del gioco.

Tra le numerose canzoni che verranno presto annunciate, la colonna sonora includerà un nuovo remix di Dillon Francis di "Heartbreak Feels so Good" dei Fall Out Boy, tratto dall'ultimo album della band So Much (For) Stardust, che ha debuttato al primo posto tra gli album rock alla sua uscita il 24 marzo 2023 su Fueled By Ramen/Elektra/DCD2 Records. Disponibile in streaming su tutte le piattaforme, "Heartbreak Feels So Good (Dillon Francis Remix)" è stata presentata in anteprima nel trailer ufficiale di TopSpin 2K25 martedì scorso.

GQ lo ha definito "il re della scena tennistica di Los Angeles"; la passione di Wentz per il tennis è ben nota: gioca quasi quotidianamente, anche quando è in tour. Ha partecipato a eventi pro-am insieme ai migliori tennisti, tra cui il recente evento di beneficenza Desert Smash a Indian Wells, inoltre è un fan di lunga data della serie di videogiochi di tennis TopSpin, il che lo rende l'ideale Ambassador off-court per la rinascita del franchise in TopSpin 2K25, che ha potuto provare prima del BNP Paribas Open 2024.

A proposito del suo ruolo di Ambassador off-court di TopSpin 2K25, Wentz ha dichiarato: "Il fatto che tre delle mie cose preferite si uniscano in modo naturale è davvero speciale. Amo la musica, il tennis e i videogiochi, quindi sono entusiasta del fatto che 2K mi abbia dato l'opportunità di essere coinvolto e di portare il mio contributo a TopSpin 2K25. Il gioco è fantastico e non vedo l'ora di giocarci quando uscirà. Lavorare con Dillon Francis per il remix di "Heartbreak Feels So Good" dei Fall Out Boy è stato un vero spasso, Dillon ha una grande sensibilità musicale. La canzone racchiude il mio modo di sentire il tennis: è pura euforia e cuore infranto, attimo dopo attimo, ma sempre irrinunciabile”.

La Grand Slam Edition sarà disponibile il 23 aprile 2024. La Standard, Deluxe e Cross-Gen Edition di TopSpin 2K25 saranno disponibili venerdì 26 aprile 2024. Ulteriori informazioni sul roster di TopSpin 2K25, sui brand, sulle arene, sul Centre Court Pass e molto altro ancora saranno condivise a breve.

Sviluppato da Hangar 13, TopSpin 2K25 è classificato PEGI 3+. Per maggiori informazioni su TopSpin 2K25