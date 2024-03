GTA Online: Double Rewards on Cluckin’ Bell Farm Raid and Drag Races

Il caos di Assalto a Cluckin' Bell prosegue con GTA$ e RP doppi bonus

In più, un'altra opportunità per ottenere il Cappellino Cluckin' Bell, ottieni uno dei bersagli della settimana dei Furti dello sfasciacarrozze per uso personale, e molto altro

Metti nel sacco l'LSPD sgominando la sua collaborazione corrotta con un cartello inAssalto a Cluckin' Bell, il nuovo aggiornamento gratuito e ricco di azione di GTA Online. Questa settimana, completando una qualsiasi missione di preparazione, i giocatori in un ruolo non da leader riceverannoGTA$ doppi fino al 20 marzo. Le missioni di preparazione elargiranno anche RP doppi a tutti, mentre i bonus relativi alle missioniFrega e fuggi e Crimine disorganizzato elargiranno GTA$ doppi a tutti i giocatori.In più, su PS5 e Xbox Series X|S, completa le sfide dei Progressi della carriera per ottenere bonus e ricompense, come lamaglietta Cluckin’ Bell dopo aver completato la missione iniziale di raccolta di fondi, e ilcompleto Cluckin’ Bell dopo aver completato tutte le sfide del Livello 4. Tieni traccia dei tuoi progressi inAssalto a Cluckin’ Bell e tutte le altre attività in GTA Online sul sito di GTA Online.

Ottieni il Cappellino Cluckin' Bell

Se la scorsa settimana non hai completato Assalto a Cluckin' Bell, puoi ancora ottenere ilCappellino Cluckin' Bell guadagnando 50.000 GTA$ come associato o guardia. Facendolo otterrai anche 100.000 GTA$ extra per il completamento della sfida settimanale..

GTA$ e RP doppi nelle gare drag

Sfrutta le marce e lasciati alle spalle gli avversari con un controllo superiore del tuo veicolo nellegare drag. Avvia le gare drag comodamente dal tuo iFruit o visita l'Autoraduno di LS e sfreccia come un lampo per ottenereGTA$ e RP doppi questa settimana.Queste ricompense sono raddoppiate per gli abbonati a GTA+, che otterranno GTA$ e RP quadrupli fino al 20 marzo.

GTA$ e RP doppi in Running Back

Running Back mette un singolo pilota al volante di una Benefactor Panto, aiutato da compagni su BF Bifta, contro un'agguerrita linea difensiva. Porta la Panto della tua squadra in fondo al campo dei tuoi nemici per segnare e ottenereGTA$ e RP doppi per tutta la settimana.

Obiettivi dei Furti dello sfasciacarrozze: tieni per te la Pfister Comet S2 Cabrio

Occupati del sottomarino Kosatka di Tony McTony e aggiungi laPfister Comet S2 Cabrio (sportiva) con la rara targa Las Venturas alla tua collezione personale di veicoli. Esamina i bersagli della settimana sul computer di pianificazione nel tuo sfasciacarrozze e scopri cos'ha escogitato Jamal.

Pfister Comet S2 Cabrio (sportiva) – Riscattabile

Enus Jubilee (SUV)

Lampadati Cinquemila (berlina)

Autosalone Premium Deluxe Motorsport

Questa settimana l'autosalone Premium Deluxe Motorsport di Simeon presenta nuovamente diversi veicoli suddivisi in cinque categorie. Visita l'autosalone Premium Deluxe Motorsport per maggiori informazioni sulla selezione:

Enus Cognoscenti ( blindata ) (berlina)

Dinka Jester ( auto da corsa ) (sportiva)

LCC Avarus (moto)

Vapid Retinue (sportiva classica)

Albany Hermes (muscle car)

Autosalone Luxury Autos

Visita l'autosalone Luxury Autos e scopri la nuova coppia di auto in offerta: ilCanis Terminus (fuoristrada) e la Grotti Turismo Omaggio (supercar), presenti per la seconda settimana con nuove livree..

Veicolo trofeo e veicoli dell'area di prova dell'Autoraduno di LS

Piazzati tra i primi 5 per 3 giorni consecutivi nella serie di gare dell'Autoraduno di LS per aggiudicarti il veicolo trofeo dell'autoraduno, laVapid Clique Wagon (muscle car). Confronta le prestazioni della Annis RE-7B (supercar), dellaEmperor ETR1 (supercar) e della Pfister Comet SR (sportiva) nell'area di prova all'interno dell'autoraduno.

Veicolo di prova premium

Con l'arrivo della primavera, Hao ha iniziato a pensare a come fare bella figura d'estate... in termini automobilistici. Visita Hao's Special Works nell'Autoraduno di LS per scoprire la sua variante della Declasse Vigero ZX decappottabile, una potente muscle car piena di testosterone Bull Shark per un'esperienza di guida da steroidi.

Veicolo da primo premio della settimana

Fai girare la ruota fortunata nel Casinò e Resort Diamond per vincere diversi premi, tra cui il veicolo premio della settimana, laPegassi Osiris (supercar).Ricordati di riscattare gratis un’auto sportiva Obey 8F Drafter entro il 18 marzo. Cliccaqui per prenotarne una sul sito di GTA Online; in seguito, assicurati di effettuare l’accesso in GTA Online usando il tuo account di Rockstar Games tra il 21 marzo e il 3 aprile per ottenerla gratis sul sito di Legendary Motorsport.

GTA+

Migliora la tua esperienza di GTA Online su PS5 o Xbox Series X|S e sfrutta questi vantaggi per abbonati:

Ottieni una Pfister 811 (supercar) gratis dall'autosalone del Vinewood Car Club

Giacca e pantaloni di San Patrizio, Giacca di jeans e Jeans graffiti

Nuove verniciature Camaleonte

50% di GTA$ e RP in più nei colpi conclusivi originali

In più, un bonus di 500.000 GTA$ accreditato immediatamente dopo la fatturazione mensile, la possibilità di scaricare e giocare a un assortimento a rotazione di titoli classici di Rockstar Games e altro ancora. Per i dettagli completi, visita ilsito di GTA+.

SCONTI

Vapid Aleutian (SUV) – 25% di sconto

Declasse Impaler LX (muscle car) – 25% di sconto

Bravado Dorado (SUV) – 25% di sconto

Declasse Vigero ZX decappottabile (muscle car) – 25% di sconto

Shitzu Defiler (moto) – 30% di sconto

Nagasaki Outlaw (fuoristrada) – 30% di sconto

Inventario e sconti del Furgone delle armi

Giratubi | Fucile da battaglia | Fabbricavedove | Fucile a pompa da combattimento (20% di sconto) | Pistola calibro 50 (50% di sconto per gli abbonati a GTA+) | Fucile a pompa | Lanciagranate | Molotov | Bombe adesive | Tubi bomba | Giubbotti antiproiettile