Vinicius jr. e Lando Norris entrano a far parte dei PlayStation Playmakers

Il fuoriclasse del Real Madrid e il pilota McLaren si uniscono al programma volto alla creazione di un roster portavoce della cultura e dei valori cardine del brand PlayStation®.

Sony Interactive Entertainment è lieta di annunciare che Vinícius Júnior, star del Real Madrid e del calcio internazionale, e Lando Norris, pilota della McLaren e autentico beniamino dei fan della Formula Uno, sono entrati a far parte della famiglia dei PlayStation Playmakers, condividendo il loro amore per il gioco e per il brand PlayStation con tutta la community globale.

Nei loro ultimi video, i due parlano della profonda influenza che il gioco e le console PlayStation® hanno avuto sulle loro vite fin dalla giovinezza, permettendogli di mantenersi in contatto con gli amici a casa e ispirando il loro percorso per affermarsi come vere e proprie stelle nei rispettivi campi.

Passion for Play: la star del calcio Vinícius Júnior - https://www.instagram.com/p/ C4a5hvAoiGs/

Passion for Play: il pilota di Formula Uno Lando Norris - https://www.instagram.com/p/ C4assQENoSM/

Per maggiori dettagli su PlayStation® Playmakers, la nostra rete globale di creator, sportivi, attori, artisti, giocatori e star dell’intrattenimento che condividono la passione per l’ecosistema PlayStation® e il mondo del gaming,