FESTEGGIA I 10 ANNI DI HEARTHSTONE NELL’UNIVERSO DI WARCRAFT!

Le taverne di Azeroth sono in fermento e tutti sono invitati a partecipare ai festeggiamenti per ildecimo anniversario di Hearthstone!

Per celebrare questa importante occasione e dare il via all'anno diWarcraft, in cui festeggerà il suo 30° anniversario, i giocatori potranno godere di una serie di attività e ricompense per commemorare una pietra miliare di Warcraft nei giochi Blizzard.

In Hearthstone:

Molte delle offerte per il 10° anniversario di Hearthstone sono già disponibili per i giocatori e comprendono:

12 carte speciali che includono una carta "Dono" per ogni classe e una carta speciale extra: Harth Maltoforte !

Uno speciale Percorso Ricompense di gioco per guadagnare le versioni dorate delle 12 carte "Dono" e persino una speciale Moneta di Compleanno

A partire da oggi, i giocatori possono anche iniziare le loro missioni di gioco per guadagnare uno speciale dorso per il 10° anniversario!

Oltre a ciò, i fan dei brani musicali di Hearthstone possono ascoltarli attraverso un nuovo video presente sulcanale YouTube di Hearthstone. Inoltre, i giocatori possono ora godersi il primo album diMusic from the Tavern, 30 tracce di gioco disponibili in streaming su Spotify, Apple Music e YouTube. Nel corso dell'anno, sono previsti altri due album.

In World of Warcraft:

Una serie di ricompense e attività attendono i giocatori di WoW che vogliono unirsi ai festeggiamenti e includono: