Loungefly presenta Collectiv, nuova linea di accessori premium

LOUNGEFLY PRESENTA LA NUOVA LINEA PREMIUM DI ACCESSORI CON DESIGN ISPIRATI ALL’ARTE E ALL’ESTETICA DI LOKI E DELLA GALASSIA DI STAR WARS

Disponibile da marzo 2024 una prima selezione della collezione Loungefly COLLECTIV che include zaini da viaggio, borse a tracolla, borse per computer portatili e abbigliamento.

Loungefly, il brand lifestyle di Funko dedicato ai fan, ha svelato una nuova linea di accessori premium chiamata COLLECTIV. La moda ha il potere di unire le persone, ed è per questo che COLLECTIV offre dei nuovi eleganti design, perfetti per viaggiare, ispirati ai personaggi e ai franchise più amati dai fan. Una prima selezione sarà disponibile su funkoeurope.com e in alcuni negozi selezionati a partire da marzo, con motivi ispirati all’arte e all’estetica del personaggio Marvel Loki e alla galassia di Star Wars. Loungefly progetta con minuziosità i suoi zaini, portafogli, borse a tracolla, capi di abbigliamento e piccoli accessori per narrare storie indossabili, ispirate ai franchise più amati al mondo. I fan possono viaggiare nella loro timeline preferita con la nuova collezione di accessori e abbigliamento ispirata a Loki. La linea include uno zaino (130€), una tote bag (85€), una borsa a tracolla (70€), un portafoglio (45€), una felpa con cappuccio (115€) e una maglietta (45€). Realizzati con cura e precisione, Loungefly non lascia nessun dettaglio al caso, garantendo ai fan qualità in ogni cucitura. L’intera linea è decorata con il pattern dell’iconico elmo di Loki, i cui dettagli dorati donano un tocco di eleganza a tutti gli accessori ispirati al dio dell’inganno.

Per tutti i fan di Star Wars desiderosi di unirsi all’Alleanza Ribelle, la nuova elegante collezione di Loungefly è la scelta ideale. La linea propone uno zaino (105€), una borsa per computer portatili (90€), una borsa convertibile (75€), un portafoglio (45€) e una varsity jacket (125€). Ciascun articolo sfoggia un pattern composto dai simboli della Ribellione, abbinati a decorazioni che evocano i veicoli X-Wing, e sono impreziositi da una fodera arancione che omaggia le divise dei leggendari piloti dell’Alleanza. Per ricevere tutte le notifiche riguardo la disponibilità delle collezioni dedicate a Loki e Star Wars, è possibile visitare il sito funkoeurope.com,