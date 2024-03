STUMBLE GUYS: IN ARRIVO LA COLLEZIONE DI ACTION FIGURE PIÚ ATTESA DELL'ANNO

I protagonisti del famosissimo Stumble Guys, uno dei battle royale più famosi al mondo, arrivano nei negozi di giocattoli con un’imperdibile serie di action figure, portachiavi e morbidissimi peluches tutti da collezionare

Dalla sua uscita nel 2020, Stumble Guys ha conosciuto una crescita esponenziale, affermandosi come un fenomeno globale con oltre 100 milioni di giocatori al mese e 3 milioni al giorno. Il videogioco, un frenetico battle royale online con percorsi a ostacoli, catapulta 32 sfidanti in una serie di mappe sempre diverse, round dopo round, fino all'incoronazione del vincitore. Grazie al suo gameplay divertente e accessibile ha catturato l’interesse di milioni di giocatori in tutto il mondo, specialmente i più piccoli, entusiasti di poter personalizzare i personaggi utilizzando le oltre 200 skin disponibili. Rocco Giocattoli, realtà protagonista nel mondo del gioco e del giocattolo da oltre 60 anni, conferma la sua attenzione alle ultime tendenze e ai prodotti più amati dai bambini: è previsto ad aprile l’arrivo di una linea esclusiva di action figure e peluche ispirati a Stumble Guys. Con questa novità, i giovani appassionati potranno portare un pezzo del proprio gioco preferito oltre lo schermo e ricreare le emozionanti sfide del gioco anche a casa.

La collezione è un tributo all’incredibile successo di Stumble Guys, che l'anno scorso è stato insignito del titolo di Best Ongoing Game 2023 ai Google Play Best Awards. I fan avranno a disposizione 24 mini-figure alte 6 cm, tra cui 6 esemplari rari, oltre ad action figure da 8 e 11 cm disponibili sia in pacchetti a sorpresa - per alimentare l'eccitazione della scoperta - sia in set da 2, 4 e 8 personaggi, per chi vuole espandere velocemente la propria collezione. Per i fanatici dei collectable che vogliono arricchire la loro vita quotidiana di avventura, sfida e, soprattutto, di un tocco di allegria e colore, saranno inoltre disponibili i portachiavi di 18 personaggi e i morbidissimi peluches di Mr Stumble, Inferno Dragon, Meowmer e Banana Guy.

Il successo del videogioco, che è riuscito a catturare l’interesse di un ampio bacino di utenti grazie alla sua formula vincente che invita i giocatori a immergersi in svariate modalità di gioco, da solo o con amici, non accenna a diminuire. L'arrivo delle action figure e dei peluche nei migliori negozi di giocattoli fisici e online rappresenta un'occasione imperdibile per i fan di tutte le età di arricchire la propria raccolta di personaggi Stumble Guys e vivere tantissime ore di divertimento.

La linea di giocattoli da collezione, offre veri e propri tesori: miniature curate nei minimi dettagli, perfette per ricreare le epiche sfide del gioco del momento e portare con sé i propri personaggi preferiti ovunque. Un sogno che si avvera per la miriade di appassionati che hanno seguito con trepidante entusiasmo le avventure di Stumble Guys!