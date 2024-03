Oscar 2024, via allo show: Da'Vine Joy Randolph miglior attrice non protagonista

Oscar 2024, via allo show: red carpet prima di premi per film e attori

- Viashow per la 96esima edizione degli. Jimmy Kimmel dà inizio alla serata al Dolby Theatre.Il primo premio della cerimonia viene assegnato a Da'Vine Joy Randolph, miglior attrice non protagonista, per la sua interpretazione in The Holdovers. Vince su Emily Blunt per Oppenheimer, Jodie Foster per Nyad - Oltre l'oceano, Danielle Brooks per Il colore viola e America Ferrera per Barbie. "Ho sempre voluto essere diversa, e mi sono resa conto che voglio solo essere me stessa -ha detto l'attrice nel ricevere la statuetta- Vi ringrazio anche per quando ero l'unica ragazza nera della mia classe, grazie perchémi avete vista. Io non mi vedevo, voi sì e mi avete permesso di forgiare il mio cammino". Red carpet tra rosa Barbie e total black prima della serata. Davanti al Dolby Theatre, le star solcano il tappeto rosso sfoggiando mise curiose, ipnotiche, scintillanti e bizzarre. Il nero è la scelta di moltissime attrici: da Eva Longoria a Jamie Lee Curtis, da Vanessa Hudgens -che sfoggia per la prima uscita pubblica il suo pancione- a Billie Eilish, che lo declina in modo originale abbinando una gonna a quadri bianchi e neri e una camicia bianca. Capelli raccolti e un abito lungo total black che lascia le spalle scoperte e due grandi 'ali' che partono dal decolletée frontale per Sandra Hüller, candidata all'per 'Anatomia di una caduta'. Rosa Barbie, come d'obbligo, per la candidata all'America Ferrera, che sfoggia un lungo glitterato. A spezzare la linea di colore con un bianco ottico è Kirsten Dunst, sorridente al fianco del marito Jesse Plemons. Elegantissimo anche Colman Domingo, nomination per 'Rustin', in un originale smoking doppiopetto, papillon e scarpe decorate. Tra gli uomini lo smoking è, come è ovvio, decisamente predominante: lo indossano tra gli altri Dominic Sessa, protagonista di 'The Holdovers', candidato come miglior Film, e Teo Yoo, star del romanticissimo 'Past Lives'. Smoking anche per Kingsley Ben-Adir, star di 'Bob Marley - One Love'. Abito nero, camicia nera e cravatta in tinta per Willem Dafoe, protagonista di 'Povere Creature!' di Yorgos Lanthimos nel ruolo del dottor Godwin.