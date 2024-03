Elezioni Abruzzo, secondo exit poll: Marsilio avanti su D'Amico

Elezioni regionali in Abruzzo, alle 19 affluenza al 43,93%. DIRETTA

- Urne chiuse indove, oggi dalle ore 7 alle 23, si è votato per leregionali. In base alexit poll (campione 100%) del sondaggista Antonio Noto, in esclusiva per Rete8 il presidente uscente della Regionee candidato di centrodestra Marco Marsilio è al 50,5-54,5% mentre lo sfidante Luciano D'Amico, appoggiato dal centrosinistra, è al 45,5-49,5%.La coalizione del centrodestra in appoggio del presidente uscente Marsilio è al 49,7%-53,7% mentre quella di centrosinistra, il cosiddetto campo larghissimo, in appoggio dello sfidante D'Amico, è al 46,3-50,3%. Un tiepido applauso al comitato di Marco Marsilio ha accolto il primo exit. "La forbice è stretta, ma ce lo aspettavamo", il commento a caldo di uno degli esponenti di Fdi presenti al quartier generale del governatore uscente. D'Amico sta invece seguendo lo spoglio a casa, con alcuni amici. "Per D'Amico quella di oggi è stata una tranquilla domenica passata macinando chilometri, come sempre - dice all'Adnkronos il suo responsabile della campagna elettorale Mirko Rossi - Dopo aver votato a Pescara, è andato a prendere la madre a Torricella Peligna (Ch), suo paese d'origine, per accompagnarla al seggio. Adesso è a casa, a Pescara, in compagnia di alcuni amici che ha invitato a cena e con loro sta aspettando l'esito del voto". Alle 19 l'affluenza definitiva (1.634 sezioni su 1.634) era del 43,93%, un dato di poco superiore rispetto alla precedente tornata elettorale, quando alla stessa ora aveva votato il 43,01% degli elettori.