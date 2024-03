Armageddon in Ucraina , quando Putin pensò davvero alle armi nucleari

L'uso di armi nucleari da parte della Russia di Vladimir Putin nella guerra con l'Ucraina è stata un'opzione concreta alla fine del 2022. E' la ricostruzione del New York Times, che descrive l''Armageddon di Biden' riferendosi al momento cruciale che ha coinvolto il presidente degli Stati Uniti. Il quotidiano cita un evento del 6 ottobre 2022 a casa di James Murdoch, figlio di Rupert: a New York, durante un evento con finanziatori del presidente, arrivarono news allarmanti sulle intenzioni di Vladimir Putin.

"Putin sta per attaccare con armi nucleari": Biden e l'allarme Armageddon nel 2022

Sulla base di conversazioni intercettate dall'intelligence, la minaccia russa di usare armi nucleari in Ucraina si era pericolosamente avvicinata allo status di 'piano operativo'. "Per la prima volta dalla crisi dei missili a Cuba abbiamo una minaccia diretta di uso di un'arma nucleare, se le cose continuano ad andare in questo modo", le parole di Biden nella circostanza, secondo il Nyt.

I progressi dell'Ucraina nella guerra, con gravi perdite inflitte alla Russia, avevano indotto Mosca a discutere con maggiore frequenza l'opzione nucleare. Alcune conversazioni intercettate, in particolare, coinvolgevano unità addette al trasporto e al dispiegamento delle armi. In una comunicazione, un alto ufficiale discuteva in maniera esplicita dettagli logistici relativi alla detonazione di un'arma nucleare sul campo di battaglia.

A completare il quadro, i rapporti della Cia: i progressi delle forze armate di Kiev, con l'ipotesi di un attacco per riconquistare la Crimea, avrebbero alzato la probabilità di un impiego di armi nucleari da parte della Russia "fino al 50% o anche di più", secondo la ricostruzione del quotidiano.

La crisi è rientrata: la Russia ha arginato la spallata Ucraina e ha ripreso progressivamente l'iniziativa, favorita dalla carenza di armi e munizioni che ha condizionato le forze armate di Kiev in diversi settori del conflitto. La prospettiva di una guerra nucleare, però, è stata concreta come non mai negli ultimi 60 anni: Putin "è una persona che conosco bene. Non scherza quando parla dell'uso potenziale di armi tattiche nucleari, biologiche o chimiche perché il suo esercito rende al di sotto delle aspettative", le parole di Biden riportate dal Nyt.