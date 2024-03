Lecce-Verona 0-1, finale con rissa: D Aversa colpisce Henry con una testata

Il Verona vince a Lecce 1-0 nel match in calendario oggi per la 28esima giornata della Serie A 2023-2024. I veneti passano in casa dei salentini con il gol di Folorunsho in un match che 'regala' una coda rovente con uno scontro tra il tecnico giallorosso D'Aversa e l'attaccante gialloblu Henry. La vittoria consente agli scaligeri di salire a 26 punti e di uscire dalla zona retrocessione. Il Lecce rimane a quota 25, con una sola lunghezza di margine sulla terz'ultima posizione occupata a 24 da Udinese e Frosinone.

Lecce-Verona 0-1: risultato finale e highlights

La rete che decide il match arriva al 17'. Folorunsho calcia, Baschirotto devia e spedisce il pallone nell'angolino della propria porta, dove Falcone non può arrivare. Il Lecce reagisce e sfiora il pareggio al 31'. Conclusione mancina di Almqvist, traversa piena. I padroni di casa provano ad aumentare la pressione nella ripresa ma faticano a trovare spazi. La porta di Montipò non corre pericoli reali. Il portiere del Verona al 50' gestisce senza problemi il tiro di Oudin e, per il resto, si limita ad osservare le conclusioni imprecise dei giallorossi. Il Verona vince e conquista 3 punti d'oro.

Il finale è ad altissima tensione. Henry viene espulso a gara terminata, scintille con Pongragic e con l'allenatore del Lecce, D'Aversa, che si avvicina a Henry e lo colpisce con una testata.