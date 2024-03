NACON CELEBRA IL “MAR10 DAY” CON ACCESSORI UFFICIALI NINTENDO ISPIRATI ALLE AVVENTURE DELL’IDRAULICO PIU’ FAMOSO DEL MONDO

Cresce l’attesa per il Mario Day. Come ogni anno, il 10 marzo, in tutto il mondo, viene celebrato il “Mar10” dedicato a uno dei personaggi più iconici del mondo dei videogiochi e non solo. Con la sua inseparabile salopette blu, il tipico cappello rosso e i suoi inconfondibili baffi, Super Mario è senza dubbio uno tra i più celebri e amati personaggi creati dalla Nintendo.

Per l’occasione, NACON omaggia il simpatico eroe con accessori ispirati alle sue leggendarie avventure. Tra questi, le bellissime Custodie di trasporto ufficiali NACON per Nintendo Switch™ e Nintendo Switch™ Lite e Nintendo Switch™ Oled. Accessori realizzati con cura per proteggere la console e garantire, ovunque, la possibilità di giocare con il massimo comfort.

Le custodie rigide proteggono la console contro urti e graffi, mentre s

otto il Nintendo Switch

™

è presente un compartimento per le schede dove tutto si incastra alla perfezione. I

l supporto di visualizzazione si adatta facilmente all’angolo di visione desiderato e in pochi secondi la console si trasforma in un vero e proprio schermo. L’inserto sul fondo, inoltre, consente un allog

gio saldo della console e

una comoda maniglia rende semplice il trasporto.

Tra le più amate, c’è la Deluxe Ufficiale SUPER MARIO realizzata per celebrare il 35esimo anniversario di Super Mario. L’inserto nella parte inferiore consente di riporre in sicurezza sia la Nintendo Switch™ con il Joy-Con Switch™ che la Nintendo Switch™ Lite. Garantisce, inoltre, il massimo comfort anche per i giocatori più vivaci grazie al supporto per visione regolabile. Altre caratteristiche importanti: la scatola di protezione per schede giochi contiene 4 schede di gioco e si colloca perfettamente sotto la console Switch™; mentre la scatola di protezione per schede Micro SD contiene 2 Micro SD e si inserisce in qualsiasi sezione della scatola di protezione delle schede di gioco.