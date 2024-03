Gp Arabia Saudita, Verstappen vince e doppietta Red Bull. Leclerc terzo con Ferrari

L'olandese Max Verstappen vince il Gp di Arabia Saudita, seconda gara del Mondiale 2024 di Formula 1, e concede il bis dopo il trionfo di una settimana fa in Bahrain conquistando la 56esima vittoria della carriera davanti al compagno Sergio Perez e alla Ferrari di Charles Leclerc.

F1, Gp Arabia Saudita: le qualifiche. Verstappen in pole davanti a Leclerc e Perez

La Red Bull archivia la 30esima doppietta della propria storia mentre la Ferrari conquista un altro terzo posto: una settimana fa è stato Carlos Sainz a scortare la coppia Red Bull, oggi Leclerc a salire sul gradino più basso del podio. Ottimo debutto di Oliver Bearman: il pilota inglese 18enne, chiamato a sostituire Sainz, è settimo.

Verstappen, campione del mondo in carica, come una settimana fa in Bahrain domina dal primo all'ultimo metro. L'olandese non deve soffrire per centrare la 56esima vittoria di una carriera da record: è il nono successo consecutivo se si considera il finale del Mondiale 2023 e il 21esimo nelle ultime 24 gare andate in scena.

L'olandese chiude il weekend di Gedda con un altro monologo in un Mondiale che appare già indirizzato. Verstappen, in Arabia, cede il primo posto solo per qualche minuto quando effettua il primo pit-stop: per il resto, esibisce una superiorità imbarazzante.

La Ferrari raccoglie il massimo tra i 'terrestri'. Leclerc, secondo al via, capisce dopo pochi metri che non c'è storia: impossibile impensierire Verstappen. Rispetto ad una settimana fa in Bahrain, il monegasco sembra aver archiviato i problemi in frenata.

La SF-24 funziona ed è una monoposto da podio, più performante rispetto alla McLaren e alla Mercedes che è ancora alla ricerca della propria identità. Il Cavallino però non ha nessuna chance di tenere il passo del team campione del mondo e il distacco finale, superiore ai 30'', è una mazzata. Tra le note positive, le prestazioni di Bearman, che supera l'esame del debutto.

Giro 50 - Verstappen trionfa, Perez è secondo e Leclerc terzo.

Giro 49 - Il ragazzino si regala il giro record prima del traguardo.

Giro 46 - La McLaren si avvicina ma Bearman non trema.

Giro 42 - Bearman in settima posizione gestisce quasi 5 secondi di margine sulla McLaren di Norris.

Giro 40 - Ultimi 10 giri prima della bandiera a scacchi.

Giro 38 - La Red Bull è così superiore che persino Perez si toglie lo sfizio di completare un giro veloce.

Giro 34 - Verstappen combatte la noia collezionando giri veloci.

Giro 29 - In una gara senza storia per la vittoria, Verstappen domina con 7 secondi su Perez e 15 su Leclerc.

Giro 27 - La Ferrari sale al terzo posto.

Giro 25- Leclerc si avvicina a Norris e si prepara ad attaccare la McLaren.

Giro 22 - Leclerc è a circa 12 secondi dal leader della corsa.

Giro 20 - Verstappen ha 6 secondi di vantaggio sul compagno di squadra. Gp già chiuso prima di metà gara?

Giro 18 - Perez completa la rincorsa al secondo posto: Norris superato, la coppia Red Bull si ricompone.

Giro 15 - Verstappen allunga e prende il largo, guadagnando un altro secondo. Leclerc risale in quarta posizione superando la Mercedes di Hamilton.

Giro 13 - Il campione del mondo comincia a martellare con un ritmo insostenibile per la concorrenza: in un giro guadagna quasi 2 secondi.

Giro 12 - Verstappen, con gomme dure nuove, attacca Norris e si riprende il primo posto.

Giro 9 - Norris rimane in pista senza pit-stop e si prende la prima posizione quando la gara si accende di nuovo.

Giro 7 - Raffica di soste ai box per il cambio gomme.

Giro 6 - Incidente per la Aston Martin di Lance Stroll, safety car in pista.

Giro 5 - Verstappen ha oltre 2'' di margine sul compagno di squadra, la Red Bull prepara la doppietta?

Giro 4 - Perez passa Leclerc e si prende il secondo posto.

Giro 3 - Verstappen ha già un vantaggio di un secondo sulla Ferrari.

Giro 1 - Verstappen parte dalla pole position e mantiene la leadership alla prima curva. Leclerc subito attaccato dalla Red Bull di Perez.