Fedez toglie la foto con Chiara Ferragni dal profilo Instagram

Fedez sostituisce la sua foto profilo Instagram e il particolare non sfugge ai follower che seguono la crisi tra i due. Al posto di quella con Chiara Ferragni e i figli, Leone e Vittoria, ne ha messa una da 'single' sul palco mentre canta con il microfono in mano. Era stata la stessa influencer a farlo, anticipandolo, poco prima che il rapper si trasferisse dalla casa di City Life, mentre ora lei posta una foto con i bambini. Piccoli indizi che vengono riletti dai fan come possibili segnali di un acuirsi della crisi. E non poteva che dare questa idea la Storia di Fedez dal titolo 'L'hai voluto tu' con la scritta finale: "Essere è non essere compreso".

Fedez cancella dal profilo la foto di famiglia con Chiara Ferragni