MotoGp, a Martin la Sprint in Qatar. Bagnaia giù dal podio e Marc Marquez quinto

Jorge Martin su Ducati Pramac vince la sprint race in Qatar, primo appuntamento della stagione di MotoGp 2024. Lo spagnolo, autore della pole position nelle qualifiche, precede la Ktm del sudafricano Brad Binder dopo gli 11 giri in programma. Lo spagnolo Aleix Espargaro chiude al terzo posto su Aprilia. Il campione del mondo Pecco Bagnaia sulla Ducati ufficiale è quarto e chiude davanti allo spagnolo Marc Marquez, al debutto sulla Ducati del team Gresini. Enea Bastianini, in sella all'altra rossa ufficiale di Borgo Panigale, si piazza sesto.

