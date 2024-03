EA pubblica titoli classici per PC su Steam

I classici : Populous, Dungeon Keeper, The Saboteur e molti altri

EA ha aperto i suoi archivi e pubblicato per la prima volta in assoluto su Steam una serie di giochi classici per PC. Tra la pianificazione urbanistica di SimCity 3000 Unlimited, costruzione di segrete in Dungeon Keeper 2, strategia in Command & Conquer o attacchi mirati in The Saboteur, il ritorno di questi amati giochi di EA su Steam accontenta tutti i gusti. L'elenco completo dei giochi, ora disponibili su Steam con le patch più aggiornate, include: Command & Conquer - The Ultimate Collection

Sim City 3000 Unlimited

Populous

Populous 2: Trials of the Olympian Gods

Populous: The Beginning

Dungeon Keeper Gold

Dungeon Keeper 2

Sid Meier's Alpha Centauri Planetary Pack

The Saboteur