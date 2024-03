GTA Online: Assalto a Cluckin' Bell è ora disponibile

Sbirri corrotti. Assassini del cartello. Il profumo del pollo estratto meccanicamente. Sgomina un traffico di stupefacenti che sfrutta come copertura l'impianto di una delle catene di fast food più grandi del paese in Assalto a Cluckin' Bell, il nuovo aggiornamento ricco d'azione di GTA Online disponibile da oggi gratuitamente su tutte le piattaforme.

Dopo essere stato sollevato dall'incarico di responsabile della sicurezza del Casinò e Resort Diamond, Vincent Effenburger si è arruolato nella polizia di Los Santos, stancandosi ben presto di portare il caffè agli agenti corrotti del dipartimento.

Dopo aver deciso di opporsi alla polizia cittadina a modo suo, è venuto a sapere del trasferimento di cocaina di un cartello nella struttura di Cluckin' Bell di Paleto Bay, operazione su cui la polizia è disposta a chiudere un occhio in cambio di una quota dei ricavi.

Per prepararti a questa operazione dovrai accumulare dei fondi neri con denaro riciclato, procurarti le armi e le attrezzature che preferisci e mettere le mani su informazioni fondamentali sul funzionamento della struttura, oltre a prendere decisioni critiche che determineranno la natura dell'assalto finale.

Dopo i preparativi, dovrai introdurti nel complesso di Cluckin' Bell e portare via la merce, aumentando la tua fama e facendo abbassare la cresta sia al cartello che alle forze dell'ordine corrotte della città.

Assalto a Cluckin' Bell è interamente giocabile dall'inizio alla fine da soli o in squadra con un massimo di altri tre giocatori.

Bravado Gauntlet Interceptor

La Bravado Gauntlet Interceptor è un'auto della polizia feroce e con potenza da vendere, adatta a qualsiasi inseguimento. Per accedervi dovrai completare l'introduzione di Assalto a Cluckin' Bell come leader, mentre completando il colpo conclusivo da leader ne sbloccherai il prezzo speciale.

Nuovo Canis Terminus

Il Canis Terminus è un nuovo e aggressivo fuoristrada, migliorabile con l'attrezzatura di Imani, come un'unità di controllo remoto e un disturbatore di frequenze dei missili, per migliorarne ulteriormente la versatilità su qualsiasi fondo stradale. L'auto è disponibile presso Southern San Andreas Super Autos e in mostra nell'autosalone Luxury Autos.

In più, da Warstock Cache & Carry è disponibile il nuovo furgone per le consegneVapid Benson a tema Cluckin' Bell. Sbloccane il prezzo speciale mandando all'aria i rifornimenti del cartello e completandoCrimine disorganizzato da leader.

Questa settimana, procurati il Cappellino Cluckin' Bell e altro

Oltre al normale bottino, portando a termine Assalto a Cluckin' Bell durante questa settimana completerai la nuova sfida settimanale, che garantisce100.000 GTA$ e il Cappellino Cluckin' Bell.

Inoltre, Velocità esplosiva offre GTA$ e RP doppi fino al 13 marzo, mentre le modalitàGuerriglia motorizzata e Running Back tornano entrambe in GTA Online. Sono inoltre disponibili nuovi bersagli per i Furti dello sfasciacarrozze, un assortimento di veicoli negli autosaloni, sconti e altro ancora.

Nuove ricompense dei Progressi della carriera

Assalto a Cluckin' Bell introduce anche nuove ricompense e sfide per i Progressi della carriera su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, tra cui laMaglietta Cluckin' Bell e il Completo Cluckin' Bell.

Riscatta gratuitamente un’auto sportiva in GTA Online

Legendary Motorsport vuole svuotare le scorte in eccesso di auto sportive Obey 8F Drafter a ogni costo: prenotane una gratis.

Clicca su https://signin.rockstargames. com/signin/user-form?cid=rsg e accedi al tuo account di Rockstar Games entro il 18 marzo.

Dopo la riscossione, torna in GTA Online tra il 21 marzo e il 3 aprile per ottenere l'auto gratis dal sito di Legendary Motorsport in gioco.

Offerta a tempo limitatoOttieni l’auto sportiva Obey 8F Drafter gratis

Da ora e fino al 18 marzo, riscatta un’auto sportiva Obey 8F Drafter gratis. Clicca quihttps://signin.rockstargames. com/signin/user-form?cid=rsg e accedi all'account di Rockstar Games collegato al tuo personaggio di GTA Online.

L'offerta termina il 18 marzo alle 23:59 (fuso ET). È richiesto un account di GTA Online e Rockstar Games collegato all'account di gioco. Limite di un riscatto per account Rockstar Games. È necessario riscattare e in seguito effettuare l'accesso a GTA Online tramite il tuo account di gioco collegato tra il 21 marzo alle 10:00 (fuso ET) e il 3 aprile alle 23:59 (fuso ET). Le offerte non riscattate entro questo periodo verranno revocate. Si applicano termini e condizioni, i termini completi sono disponibili nelle FAQ.

GTA +

Fatti invidiare riscuotendo una Pfister 811 (supercar) e tingi di verde la città con gli articoli di San Patrizio, nuove verniciature Camaleonte e altro ancora. Sono tutti nuovi vantaggi per gli abbonati a GTA+, disponibili su PS5 e Xbox Series X|S fino al 3 aprile:

Una Pfister 811 (supercar) gratis

Nuove verniciature Camaleonte

GTA$ e RP doppi nelle gare drag