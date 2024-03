Veeam sviluppa insieme a Microsoft soluzioni di IA per la piattaforma di protezione dei dati e di recupero da ransomware numero uno nel settore

Veeam proporrà insieme a Microsoft l'appena annunciato Veeam Data Cloud per Microsoft Azure e per Microsoft 365, che si basa sulla soluzione di protezione dei dati numero uno al mondo che protegge oltre 18 milioni di utenti di Microsoft 365.

Veeam Software, leader numero uno per quota di mercato nella protezione dei dati e nel recupero dai ransomware, ha annunciato oggi una partnership strategica quinquennale con Microsoft al fine di innovare nuove soluzioni per la protezione dei clienti, integrando la famiglia di prodotti Veeam e i servizi Copilot e AI di Microsoft.

Oltre all'innovazione congiunta, le aziende porteranno sul mercato la protezione dei dati per Microsoft 365 e Microsoft Azure a fronte del recente annuncio di Veeam Data Cloud.

Grazie a una collaborazione ingegneristica pluriennale, Veeam e Microsoft svilupperanno capacità in grado di mantenere le organizzazioni in funzione di fronte alle crescenti minacce di cybersecurity, interruzioni e disastri naturali. La combinazione delle capacità di backup e ripristino leader di mercato di Veeam con l'innovazione e la portata di Microsoft aiuterà i clienti a garantire la resilienza informatica.

“Le organizzazioni stanno guidando la trasformazione attraverso investimenti nel cloud computing e l'adozione di software-as-a-service,” ha dichiarato Anand Eswaran, CEO di Veeam. “Veeam protegge 450.000 organizzazioni - più di qualsiasi altro fornitore di backup e ripristino dei dati. La soluzione di Veeam per la protezione dei dati di Microsoft 365 offre il più rapido ripristino di dati disponibile sul mercato. L'estensione della nostra partnership con Microsoft porta i vantaggi della tecnologia Veeam - sia per la data protection che per il recupero dai ransomware - a un numero ancora maggiore di clienti che utilizzano Microsoft 365 e Microsoft Azure. Questa partnership porterà anche incredibili innovazioni congiunte, tra cui l'introduzione delle funzionalità di Microsoft Copilot nella famiglia di prodotti Veeam.”

“Mentre i clienti continuano a spostarsi verso il cloud e ad adottare funzionalità di IA generativa, la protezione dei loro dati rimane la nostra priorità principale,” ha dichiarato Judson Althoff, executive vice president and chief commercial officer di Microsoft. “Insieme a Veeam, stiamo già aiutando milioni di utenti a proteggere completamente i loro dati aziendali attraverso Microsoft 365 e Microsoft Azure. Sono lieto di proseguire la nostra collaborazione combinando il copilot di Microsoft e Azure con le soluzioni di protezione dei dati di Veeam al fine di aiutare i nostri clienti a eseguire il backup, la protezione e il ripristino del loro patrimonio di dati nel modo migliore e più rapido possibile.”

Punti salienti della partnership tra Veeam e Microsoft:

La collaborazione tra Veeam e Microsoft è attiva su più fronti, tra cui:

Lavoro di sviluppo congiunto per portare ulteriori funzionalità di intelligenza artificiale nei prodotti di backup e ripristino di Veeam, tra cui l'integrazione di Microsoft Copilot per l'analisi automatizzata dei dati, approfondimenti economici basati sull'AI e una più semplice visualizzazione dei dati.

Supporto integrato delle ultime API per Microsoft 365 Backup Storage per consentire velocità di backup e ripristino accelerate all'interno di Veeam Backup for Microsoft 365 .

Attività congiunte di go-to-market per la vendita congiunta delle funzionalità di protezione e ripristino di Veeam per i clienti di Microsoft 365 e Microsoft Azure.

Lancio di nuove funzionalità di backup e ripristino di Veeam per Microsoft Azure.

Accelerazione della migrazione dei clienti on-premise verso Veeam Data Cloud ospitato su Azure.

Migrazione e protezione dei servizi Kubernetes di Azure con Kasten by Veeam.

Funzionalità di protezione e recupero Ransomware di Veeam per i clienti Microsoft

Veeam offre un'ampia gamma di funzionalità per aiutare i clienti a proteggere e recuperare i dati di Microsoft 365 e Microsoft Azure:

Proteggete in modo sicuro le applicazioni e i dati critici di Microsoft 365 dalle minacce informatiche con backup controllati per l'accesso, air-gapped e immutabili, con un ripristino rapido e garantito.

Ripristino ovunque grazie al leader del settore in termini di rapidità di ripristino. Ripristino dell'attività 5 volte più rapido grazie a monitoraggio e reportistica avanzati.

Protezione unificata dei dati IaaS, PaaS e SaaS ospitati da Microsoft grazie a un'unica console web facile da usare e adatta alle aziende di grandi dimensioni.

Accelerazione del time to value grazie alla prontezza e all'automazione intuitiva basata su criteri che consentono di iniziare a proteggere i dati in pochi minuti e di offrire oltre 50 opzioni di ripristino.

Riduzione del costo totale di proprietà (TCO) grazie all'archiviazione di backup compressi sullo storage Blob di Azure, conveniente, durevole e con costi ottimizzati.

Veeam Data Cloud

Veeam Data Cloud, costruito su Microsoft Azure, offre la sicurezza e l'affidabilità della piattaforma leader del settore con la facilità e l'accessibilità di un servizio cloud. Veeam Data Cloud fornisce backup-as-a-service (BaaS) per Microsoft 365 e Microsoft Azure, consentendo una resilienza radicale e sfruttando potenti tecnologie di protezione e sicurezza dei dati all'interno di un'esperienza utente semplice e senza interruzioni.

Dichiarazioni a supporto

“Insieme ai nostri clienti, ci spingiamo oltre i confini di ciò che il software di controllo è in grado di fare. Proteggendo ogni aspetto del nostro ambiente con Veeam, dalle macchine virtuali ai container a Microsoft 365, siamo in grado di accedere immediatamente ai dati di cui abbiamo bisogno per mantenere la nostra posizione all'avanguardia.” – Jan Fox-Gerlach, Information Coordination at ITK Engineering GmbH

“Veeam è la soluzione di backup più completa per Microsoft 365. È scalabile, facile da usare e svolge un ruolo importante nella nostra strategia di business continuity e disaster recovery. Proteggendo i dati di Microsoft 365, Veeam ci aiuta a offrire un'esperienza ottimale ai nostri clienti.” – Lazaros Kalafatas, Servers Engineering Manager at Piraeus Bank S.A.