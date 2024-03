METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.1 Edizione fisica PS4 disponibile

In esclusiva per i territori EMEA, i fan potranno acquistare da oggi la versione fisica della collection!

Konami Digital Entertainment B.V. annuncia che l’edizione fisica di “METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.1” per PlayStation 4 è disponibile da oggi nei Paesi EMEA. Precedentemente pubblicata nella sola versione digitale, il 24 ottobre, gli utenti PlayStation®4 potranno ora scegliere quale formato acquistare.

Panoramica del gioco"METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol. 1" contiene "Metal Gear Solid", "Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty", "Metal Gear Solid 3: Snake Eater" e numerosi contenuti bonus. I contenuti bonus includono il primo titolo della serie METAL GEAR, uno Screenplay Book contenente il testo in-game di ogni titolo e un Master Book che approfondisce nel dettaglio storia e personaggi. Tra i contenuti bonus di METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol. 1 anche due graphic novel digitali. Metal Gear Solid: Digital Graphic Novel è un fumetto digitale completamente doppiato che descrive gli eventi di Metal Gear Solid attraverso splendide tavole dinamiche animate, mentre Metal Gear Solid 2: Digital Graphic Novel espande gli eventi del sequel.Classificazione dei titoli

Ingranaggio metallico

Metal Gear 2: Solid Snake

Metal Gear Solid (comprese missioni VR/missioni speciali)

Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty (versione Collezione HD)

Metal Gear Solid 3: Snake Eater (versione Collezione HD)

Metal Gear (versione NES/FC)

La vendetta del serpente

Metal Gear Solid: graphic novel digitale

Metal Gear Solid 2: graphic novel digitale

Metal Gear Solid: libro sulla sceneggiatura

Metal Gear Solid: libro principale

Metal Gear Solid 2: libro sulla sceneggiatura

Metal Gear Solid 2: Libro principale

Metal Gear Solid 3: libro sulla sceneggiatura

Metal Gear Solid 3: Libro principale

Metal Gear e Metal Gear 2: libro sulla sceneggiatura

Metal Gear e Metal Gear 2: Libro principale

Metal Gear Solid: colonna sonora digitale

videoLibro digitaleColonna sonora