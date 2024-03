AI Decoded: la nuova serie di NVIDIA sull'IA

La serie nasce con l’obiettivo di demistificare l'hardware, il software e gli strumenti che alimentano l’IA

I PC e le workstation RTX AI offrono funzionalità IA esclusive e prestazioni elevate per

gamer, creator, sviluppatori e utenti PC

NVIDIA è, da oltre un decennio, una realtà all’avanguardia nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale. Il lancio delle GPU GeForce RTX e di NVIDIA RTX – avvenuto più di cinque anni fa - ha segnato l’inizio di una nuova era, rivoluzionando il cuore dei PC con AI, contribuendo a portare nuove e incredibili funzionalità, insieme a prestazioni notevolmente migliorate, a milioni di utenti in tutto il mondo.

Ora, abbiamo raggiunto il momento iPhone dell’AI, con il potenziale trasformativo dell’intelligenza artificiale che sta diventando ogni giorno sempre più evidente e rilevante.

Al fine di supportare gli utenti con le funzionalità AI già avviate - e introdurre nuovi hardware, software e strumenti per migliorare il loro lavoro, il loro gioco e la loro vita quotidiana – NVIDIA lancia oggi una nuova serie settimanale chiamata " AI Decoded ". Si tratta di una guida agli ultimi progressi dell'IA basati su RTX per PC - inclusi gli aggiornamenti nei giochi, nella creazione e nello sviluppo di contenuti, nella produttività e, più in generale, nell'uso quotidiano.

Oltre alle novità che saranno presentate con cadenza settimanale, questi nuovi contenuti si propongono come delle vere e proprie guide a supporto degli utenti , con l’obiettivo di aiutarli a comprendere meglio le tematiche più tecniche attraverso un linguaggio semplice mostrando loro, al contempo, i benefici dell’IA senza perdersi troppo nel gerco tecnico (es. “ cosa sono i TOPS? Perché mai dovrei usare i RAG?”) .

Per questa prima settimana di lancio abbiamo organizzato le tappe di ciò che verrà presentato, con l’introduzione ai lettori della piattaforma AI di NVIDIA per PC e workstation, illustrando l’utilizzo e lo sviluppo dell’AI in diverse applicazioni, come:

upscaling e aggiunta dell’HDR allo streaming video | con RTX Video

utilizzo in locale, portando chatbot personalizzati direttamente agli utenti | con Chat with RTX

supporto agli utenti, migliorando il loro look e le funzionalità audio durante le videoconferenze | con NVIDIA Broadcast

Restate sintonizzati per conoscere le novità che presenteremo nelle prossime settimane e per demistificare cosa ci cela dietro l’AI!