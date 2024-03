Pisa, a fuoco appartamento nella notte: morte 2 donne

Due donne sono morte nell'incendio di un appartamento in provincia di Pisa. I Vigili del Fuoco sono intervenuti intorno alle ore 04.40 di questa notte in Via Morandini, località San Giovanni alla Vena nel Comune di Vicopisano. All'arrivo sul posto il personale VF è intervenuto in un appartamento completamente invaso dal fumo e ha estinto le fiamme localizzate in una camera da letto. All'interno della stanza sono state rinvenute due persone, un'anziana signora e la sua badante, ormai decedute. Le cause sono ancora in corso di accertamento, sul posto anche Carabinieri e personale sanitario del 118.

Scoppia incendio in casa mentre dormono: morte due donne