Atp Indian Wells, Nadal si ritira: Non sono pronto

Rafa Nadal si ritira dall’Atp Masters 1000 di Indian Wells. Lo spagnolo, assente dai campi da oltre un anno per problemi fisici, è costretto a rinviare il rientro. "Con grande tristezza devo ritirarmi da questo meraviglioso torneo. Tutti sanno quanto mi piaccia giocare qui, anche per questo motivo sono venuto qui nel deserto in anticipo per allenarmi. Ho fatto un test nel weekend e non mi sento pronto per giocare al più alto livello in un torneo così importante. Non è una decisione facile ma non posso mentire a me stesso e a migliaia di tifosi". Nel tabellone principale di Indian Wells, al primo turno Nadal avrebbe dovuto affrontare il canadese Milos Raonic. Al suo posto, in campo scenderà l'indiano Sumit Nagal, ripescato come lucky loser dopo l'eliminazione nell'ultimo turno delle qualificazioni.

