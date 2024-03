Atp Indian Wells, Arnaldi al secondo turno

Matteo Arnaldi supera il primo turno dell'Atp Masters 1000 di Indian Wells, negli Stati Uniti. L'azzurro all'esordio sconfigge il francese Luca Van Assche per 7-6 (8-6), 7-6 (7-3) in 2h06'. Arnaldi affronterà ora lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 2 del mondo e del tabellone.

Il programma di oggi prevede il debutto di Lorenzo Sonego, che affronta il serbo Miomir Kecmanovic nel primo round, di Fabio Fognini - contro lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles - e di Flavio Cobolli, opposto all'iberico Roberto Carballes Baena.

