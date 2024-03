Usa, spari alla stazione degli autobus di Philadelphia: 7 feriti

Almeno sette persone sono state raggiunte da colpi di arma da fuoco e ferite vicino a una stazione degli autobus nel nord-est di Philadelphia. Lo ha riferito CBS News, citando fonti di polizia.

Secondo la Southeastern Pennsylvania Transportation Authority (SEPTA), un autobus della Route 18 che viaggiava verso ovest su Rising Sun Avenue e St. Vincents Street è rimasto coinvolto nel fuoco incrociato tra Rising Sun Avenue e Loney Street.

Industrie Usa vendono armi alla Russia/ Componenti per missili e droni esenti da sanzioni: Inchiesta della commissione investigativa Senato Usa scopre che l'esercito russo utilizza componenti provenienti da aziende statunitensi per fabbricare missili, droni e munizioni Le industrie delle ...ilsussidiario

Usa, forze armate cercano reclute tra i gamer, e la marina investe negli esport: Esercito, marina e aeronautica americani utilizzano social, esport e videogiochi per cercare reclute. Nonostante le polemiche una parte del budget finisce in messaggi rivolti a giovani e giovanissimi.gioconews

Si presentano mascherati alla festa di pomeriggio e sparano sui presenti: massacro in Usa: Il bilancio del massacro, avvenuto in California domenica pomeriggio ora locale, la notte di lunedì in Italia, è di almeno 4 morti ma ci sono anche tre ...fanpage