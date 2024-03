Putin parla dell Italia: Grande popolo, uniti alla Russia da arte e desiderio di libertà

L'Italia e la Russia "sono unite da molti fattori, tra cui la lotta per l'indipendenza" e "il desiderio di libertà che gli italiani hanno sempre nel cuore". Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin intervenendo al Festival mondiale della Gioventù. ''La Russia ha sempre ammirato l'arte italiana'', ha aggiunto Putin, parlando della ''grande arte di un grande popolo''.

