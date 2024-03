CREARE ATMOSFERA, ELEVARE IL GIOCO: LA LINEA RAZER GAMER ROOM DISPONIBILE DA OGGI

Fondendo immersione e tecnologia, estende la vibrante illuminazione Chroma RGB per creare effetti luminosi impareggiabili

La linea Razer Gamer Room è una collezione innovativa di prodotti per l’illuminazione pensati per estendere l’esperienza immersiva di Razer Chroma™ RGB oltre il PC. La famiglia comprende Razer Aether Lamp Pro, Aether Lamp, Aether Light Bulb, Aether Light Strip, Aether Light Strip Extender e Aether Monitor Light Bar. Ogni prodotto è certificato Matter e sfrutta lo standard open-source unificante del settore sviluppato da Connectivity Standards Alliance. Ciò consente una perfetta integrazione e compatibilità con gli ecosistemi di smart home come Google Home e Amazon Alexa.

Queste innovative opzioni di illuminazione sono state progettate per offrire a gamer, streamer e content creator opzioni di illuminazione versatili che migliorano i set up gaming, gli studi di streaming e gli spazi per la creazione di contenuti con effetti di illuminazione RGB dinamici. La linea completa Razer Gamer Room è, inoltre, pienamente compatibile con le altre periferiche abilitate a Chroma grazie a Razer Synapse, che consente di sincronizzare gli effetti di luce in tutto il set up per un’esperienza davvero coinvolgente.

Razer Aether Lamp Pro e Aether Lamp offrono rispettivamente un’illuminazione multi-zona e funzionale, per un’esperienza di gioco e di creazione di contenuti coinvolgente.

Allo stesso modo Razer Aether Light Bulb e Aether Light Strip (ed Extender ) assicurano fascino e versatilità senza pari per qualsiasi ambiente di gioco.

Razer Aether Monitor Light Bar è, infine, pensata per chi gioca o lavora di notte, grazie alla doppia illuminazione con LED frontali e posteriori per una migliore configurazione del desk.

Per ulteriori informazioni sulla linea di prodotti Razer Gamer Room, visitate Razer.com.

La linea Gamer Room di Razer è stata progettata per soddisfare le esigenze dinamiche degli odierni appassionati di gaming e streaming. Con oltre 16,8 milioni di colori e una miriade di effetti luminosi, l’integrazione Razer Chroma RGB trasforma qualsiasi spazio in un ambiente dinamico e reattivo. L’applicazione mobile Razer Gamer Room (disponibile su

iOS

e

Android

) garantisce un controllo completo, consentendo di modificare le impostazioni, creare routine automatiche e altro ancora.

Razer Aether Lamp Pro: €149,99

Lampada Razer Aether: €89,99

Lampadina Razer Aether: €59,99

Striscia luminosa Razer Aether: €149,99

Estensore della striscia luminosa Razer Aether: €34,99

Barra luminosa del monitor Razer Aether: €149,99