Facebook e Instagram down, Musk sbeffeggia Meta su X

Con Facebook e Instagram down il portavoce di Meta Andy Stone è stato costretto a usare X per spiegare che "stanno lavorando al ripristino delle piattaforme". Una caduta che non è passata inosservata al magnate Elon Musk che l'ha 'celebrata' con un 'meme' eloquente, dove si vedono tre pinguini con il simbolo rispettivamente di Facebook, Instagram, e Threads (le piattaforme di Meta che hanno avuto disservizi) 'agli ordini' di un pinguino con il cappello da capitano, che invece ha il simbolo di X".

"Siamo consapevoli che le persone hanno difficoltà ad accedere ai nostri servizi. Stiamo lavorando su questo proprio adesso" aveva scritto il portavoce Stone, rassicurando i milioni di utenti che avevano visto gli account dei loro social network bloccati e in down. Pian piano sembra che stiano cercando di risolvere la situazione.

