I Giochi dei Guardiani All-Stars e la Coppa iniziano oggi

Oggi hanno inizio i Giochi dei Guardiani All-Stars : cacciatori, titani e stregoni si affronteranno per tre settimane per aggiudicarsi la gloria. L'evento, accessibile a tutti i giocatori, offre nuove sfide e ricompense ai contendenti; tra queste ultime, il primo veicolo di tipo hoverboard di Destiny 2 : il lestide.

La versione Giochi dei Guardiani All-Stars di quest'anno avrà un nuovo sistema di punteggio, nuove attività in primo piano con medaglioni extra e delle carte del contendente con medaglioni di diamante settimanali, nonché ricompense esclusive per ravvivare la competizione, tra cui il memento dei campioni e le leghe ascendenti. Il nuovo veicolo, il lestide Vettore del Firmamento, sarà disponibile per tutti i giocatori che partecipino ai Giochi dei Guardiani All-Stars e siano in vena di trucchetti e performance indimenticabili a mezz'aria su Destiny 2 . Una volta ottenuto il lestide Vettore del Firmamento durante l'evento, il mezzo di trasporto trendissimo sarà sbloccato definitivamente.

Completando le sfide della carta evento si sbloccheranno delle ricompense come il nuovo lanciagranate pesante a ondate compresse Chiasso, un involucro di Spettro esotico, un emote esotico e altro ancora. Inoltre, portando a termine la sfida evento "Oro" entro le 17:59 italiane del 26 marzo 2024, si potrà acquistare la medaglia (reale) dei Giochi dei Guardiani All-Stars 2024 nel Bungie Store tramite il programma Ricompense di Bungie.

Per di più, i giocatori di tutto il mondo potranno partecipare alla Coppa dei Giochi dei Guardiani (già alla sua terza edizione) non solo per la fama della propria squadra, ma anche per supportare Direct Relief e International Rescue Committee tramite Bungie Foundation. Per tutti i dettagli, vedere il post della Coppa dei Giochi dei Guardiani . A partire da oggi, gli abbonati a PlayStation Plus avranno accesso a Destiny 2: La Regina dei Sussurri per un periodo di tempo limitato, senza ulteriori costi. Questa espansione dà ai giocatori la possibilità di affrontare Savathûn e il suo alveare lucente per riprendersi la Luce, e di esplorare l'enigmatico tronomondo della divinità. Gli abbonati a PlayStation Plus avranno inoltre accesso all'incursione "Promessa del Discepolo" dal 5 marzo al 1° aprile, come parte di questa offerta.