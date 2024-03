Facebook e Instagram down, problemi per Meta

Facebook e Instagram down, così come WhatsApp e Messenger. L'app di messaggistica, i due social network della galassia Meta e l'applicazione collegata a Facebook hanno problemi, come segnalano utenti su Downdetector, il sito che monitora le anomalie della rete.

Gli avvisi di problemi legati ai due social registrano un'improvvisa impennata. In particolare, per quanto riguarda Facebook, gli utenti non possono accedere al proprio profilo: scatta una disconnessione automatica con avviso di password inserita 'non corretta' a prescindere dai caratteri digitati.

Il quadro non è limitato all'Italia per quanto riguarda Facebook e Instagram, a giudicare da quanto evidenzia Downdetector: la curva si alza in maniera repentina in diversi paesi.

La situazione si avvia verso la normalità a partire dalle 17, con il ritorno all'ordinaria amministrazione.

