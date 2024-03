Prendono in giro le prostitute, la loro auto distrutta a bastonate

(Adnkronos) - Quattro giovani, due ragazzi maggiorenni e due ragazze minorenni, a bordo di un'autovettura Alfa Romeo Mito avrebbero preso in giro la notte scorsa alcune prostitute su via Palmiro Togliatti a Roma. Infastidite dall'atteggiamento dei ragazzi, le donne a loro volta avrebbero chiamato dei conoscenti in loro difesa. Poco dopo l'auto dei giovani è stata danneggiata a colpi di bastone da alcuni uomini che sono arrivati a bordo di un'altra auto.

Prendono in giro prostitute a Roma, la loro auto distrutta a bastonate sulla Togliatti

In risposta agli aggressori, i giovani avrebbero reagito lanciando delle uova. Poco dopo, il conducente dell'auto dei ragazzi ha perso il controllo finendo la corsa sui binari su via Palmiro Togliatti consentendo agli aggressori di raggiungere l'auto nuovamente: a quel punto, sempre a colpi di bastone, gli aggressori hanno mandato in frantumi il parabrezza e finestrino dell'auto dei ragazzi per poi darsi alla fuga.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma che hanno avviato le ricerche in zona le indagini per ricostruire la vicenda. Per lo shock subito, le due ragazze minorenni sono state accompagnate in codice verde presso il pronto soccorso dell'Ospedale Pertini di Roma, assistite dai Carabinieri che le hanno successivamente riaffidate ai genitori. L'auto sui binari è stata rimossa con il carroattrezzi in quanto non in grado di marciare.