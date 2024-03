Lo zio di Kate Middleton contro Harry: Sta dando la famiglia in pasto ai lupi

Kate Middleton come sta, la prima foto dopo l'operazione

(Adnkronos) - "Kate è bella fuori, ma più bella dentro ed è davvero una mamma affettuosa. Ecco perché ero così arrabbiato con Harry e Meghan: non metti un bastone fra le ruote e non reinventi la storia". Lo ha detto in un'intervista esclusiva al Sun, prima di entrare nella casa del Grande Fratello Celebrity, lo zio della principessa del Galles Gary Goldsmith. Per sua stessa ammissione non proprio una celebrità, come quelle che parteciperanno al reality, il controverso fratello della madre di Kate Middleton ha dichiarato al tabloid britannico di essersi "arrabbiato parecchio quando hanno preso di mira la mia bellissima nipote".

“Penso che tutti abbiano pensato lo stesso: dare la tua famiglia in pasto ai lupi è semplicemente inappropriato e inutile", ha affermato Goldsmith, riferendosi alle accuse di razzismo contro Kate apparse nella traduzione olandese del libro di Omid Scobie 'Endgame', nel quale viene rivelato che membri della famiglia reale avrebbero chiesto a Meghan e a Harry di che colore avrebbe potuto essere la pelle del nascituro Archie. “È una sciocchezza assoluta - ha aggiunto - Kate non è razzista al 100% e nemmeno sua madre Carole. La mia famiglia non è razzista e che Kate venga ritratta in questo modo è lontanissimo dalla verità, è ridicolo".

La notizia, a gennaio, che lo zio della principessa avrebbe partecipato al Grande Fratello Celebrity avrebbe gettato nel terrore sia la famiglia reale che i Middleton, scrive il Sun. Il timore è che Gary, la "pecora nera" di casa, quattro volte sposato, potrebbe rivelare notizie riservate su Kate, in convalescenza dopo l'operazione addominale subita a dicembre. In passato, infatti, si è dimostrato una mina vagante. L'uomo d'affari, che ha avuto Kate come damigella d'onore al suo primo matrimonio nel 1991 e ospite al secondo nel 1997, ha guadagnato 30 milioni di sterline dopo aver lanciato un'azienda informatica, successivamente rimasta impantanata in uno scandalo.

“Non mi sono preso molta cura di me e ho preso delle decisioni piuttosto sbagliate - ha ammesso - Cerco di essere la versione migliore di me, ma non è sempre così. A 50 anni ho deciso che in questi giorni, al Grande Fratello, non dirò praticamente niente e mi godrò la vita appieno. In realtà non sono una celebrità, è solo che sono imparentato con una delle più grandi. Penso di essere ritratto come una sorta di cattivo e non lo sono. Quindi sarebbe bello mostrare l'altro lato di me".