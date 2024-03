Trust premiata con il premio Ecovadis Gold

Trust annuncia di aver nuovamente ricevuto il premio EcoVadis Gold, confermando la sua posizione di "sustainable company to watch” nel 2024. Trust è stata ancora una volta riconosciuta per la costante attenzione alla produzione di prodotti sostenibili in modo equo ed etico.

Trust ha ricevuto per la prima volta la medaglia d'oro EcoVadis alla fine del 2022, come risultato del grande impegno dell'azienda in campo ambientale, sociale e di governance. Da gennaio 2023, tuttavia, EcoVadis ha innalzato i requisiti per la maggior parte degli status, per cui l'assegnazione dell’ambito premio anche quest'anno ha per l’Azienda olandese ancora più importanza. Trust è infatti riuscita a mantenere la sua posizione nel 96° percentile e tra il 5% delle aziende sostenibili del settore, a testimonianza dell'impegno costante dell'azienda nei confronti della sostenibilità.

Così ha commentato il CEO Jeroen Hoogland: "Siamo molto orgogliosi di aver ottenuto ancora una volta il premio EcoVadis Gold, che evidenzia l'impegno di Trust per la sostenibilità in tutte le aree ambientali, sociali e di governance. Con un numero sempre maggiore di aziende che richiedono Ecovadis e i requisiti - di conseguenza - sempre più stringenti per ottenere i premi, il mantenimento dello status Gold è un risultato per noi ancora più speciale. Questo non sarebbe stato possibile senza il sostegno di tutti i nostri dipendenti e senza la continua collaborazione dei nostri partner e non vediamo l'ora di continuare a mantenere uno standard così elevato".

Solo nell'ultimo anno, Trust ha proseguito il suo percorso di sostenibilità con innovazioni di prodotto e iniziative di grande impatto:

- Maggiore concentrazione per ridurre l'impatto ambientale sia nei prodotti che negli imballaggi. Ad esempio, il 40% di tutti i prodotti di nuova concezione incorpora ora materiali riciclati; inoltre, prodotti come la tastiera Lyra (realizzata con l'85% di plastica riciclata) sono inseriti in una scatola al 100% priva di plastica.

- Aumento del numero di imballaggi e prodotti che utilizzano materiali certificati FSC®. Ad esempio, il mousepad Boye, realizzato con un fondo antiscivolo in gomma naturale certificata FSC® al 100%, e il Luminus RGB Gaming Desk, con un piano di lavoro realizzato con legno certificato FSC®.

- Sostenere la sostenibilità della catena di approvvigionamento, con il 61% di tutti i fornitori certificati BSCI e il 92% dei fornitori sottoposti a controlli negli ultimi due anni per garantire il rispetto di standard equi ed etici.

Nonostante gli impressionanti risultati finora ottenuti, l'azienda si propone di proseguire con costanza la propria crescita sostenibile, impegnandosi a realizzare l'80% di tutti i nuovi prodotti con materiali riciclati e il 90% di tutti i nuovi imballaggi con cartone certificato FSC.

Grazie al rinnovato status Gold EcoVadis e al continuo impegno per la sostenibilità, Trust si conferma pronta ad avere un impatto ancora più significativo sull'ambiente nel 2024 e oltre.

Per saperne di più sugli obiettivi di sostenibilità di Trust, qui l’ultimo Impact Report.