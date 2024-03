SFIDA GLI STARTER DELLA REGIONE DI KANTO IN POKÉMON SCARLATTO E VIOLETTO

Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto - Affronta un potente Venusaur, Charizard e Blastoise! Sfida gli starter di Kanto completamente evoluti nelle battaglie Raid Teracristal originati da cristalli neri in Pokémon Scarlatto o Pokémon Violetto.I Venusaur di teratitipo Terra appariranno da oggi, venerdì 1 marzo 2024, a martedì 5 marzo 2024, alle 23:59 UTC. Poi, Blastoise con teratipo Acciaio apparirà da mercoledì 6 marzo 2024 alle 00:00 UTC a martedì 12 marzo 2024 alle 23:59 UTC. Infine, Charizard dal teratitipo Drago tornerà nelle Battaglie Teraraid genrati da cristalli neri da mercoledì 13 marzo 2024 alle 00:00 UTC a domenica 17 marzo 2024 alle 23:59 UTC.Preparati, sono nemici formidabili e hanno l’Emblema della Forza Assoluta per dimostrarlo! Collabora con i tuoi amici per sconfiggere questi potenti Pokémon Teracristal!Gli speciali Venusaur, Charizard e Blastoise presenti in questo evento possono essere catturati una sola volta per ogni salvataggio. Se avete catturato uno di questi Pokémon in un evento Raid Teracristal passato, non potete catturarlo di nuovo. È comunque possibile partecipare ai Raid Teracristal contro questi Pokémon per ottenere altre ricompense se sono già stati catturati. Venusaur, Charizard e Blastoise che appaiono durante questo evento potrebbero essere presenti in eventi futuri o diventare ottenibili con altri metodi.

Miraidon si unisce alla mischia in Pokémon UNITE Miraidon è un attaccante a distanza la cui abilità - Motore Adronico - gli permette di creare un Campo Elettrico quando colpisce un Pokémon della squadra avversaria con una mossa. Miraidon può anche consumare una parte dell'energia Heos raccolta per espandere l'area del Campo elettrico che crea. Se Miraidon o i suoi alleati si trovano all'interno del Campo elettrico, i loro attacchi infliggono danni aggiuntivi e non possono essere addormentati. Il Campo elettrico rafforza gli obiettivi di squadra degli alleati e indebolisce quelli degli avversari. Questo potere entra in cooldown dopo essere stato attivato.Sei interessato a giocare nei panni di Miraidon? Fatecelo sapere! Possiamo fornirvi i codici per sbloccare questo personaggio (in base alla disponibilità). Per saperne di più sugli ultimi aggiornamenti di Pokémon UNITE, clicca qui.Pokémon Day 2024 Pokémon Day 2024 Nel caso ve lo foste perso, Pokémon Trading Card Game Pocket e Pokémon Legends: Z-A sono stati annunciati questa settimana durante un Pokémon Presents.