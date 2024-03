La modalità in solitaria Self-Found di WoW Classic Hardcore è ora disponibile

I giocatori e le giocatrici di World of Warcraft Classic che si avventurano nelle pericolose terre di Azeroth sui reami Hardcore ora hanno una sfida aggiuntiva da affrontare, con la nuova modalità Self-Found ora disponibile.

La modalità Self-Found è una funzionalità di gioco alla quale si potrà accedere nella schermata di creazione del personaggio su un reame Hardcore quando si crea un personaggio di livello 1. I personaggi verranno identificati dal beneficio "Self-Found Adventurer", che comunica a tutti gli altri le restrizioni a cui hanno deciso di sottoporsi nelle loro avventure su Azeroth.

In questa modalità, i personaggi non possono:

Commerciare con altri personaggi (nemmeno gli incantamenti)

Inviare o ricevere la maggior parte della posta (saranno accessibili solo i messaggi da PNG o relativi alle missioni)

Accedere alla Casa d'Aste

Poiché è una funzionalità di gioco, i giocatori e le giocatrici possono anche decidere di annullarla in qualsiasi momento, recandosi dell'Apprentice Watcher delle capitali Ironforge e Darnassus per i personaggi dell'Alleanza, e Orgrimmar e Undercity per i personaggi dell'Orda. Una volta disattivata, la modalità non potrà più essere riattivata.