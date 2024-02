Destiny 2 - Giochi dei Guardiani All-Stars

L'evento Giochi dei Guardiani All-Stars di Destiny 2 inizia la prossima settimana

Trailerhttps://youtu.be/VDpQPGAi1ck

Martedì 5 marzo l'evento dei Giochi dei Guardiani ritorna in versione "stellare", con nuove sfide per i contendenti e ricompense come il primo veicolo di tipo hoverboard di Destiny 2: il lestide. Cacciatori, titani e stregoni si affronteranno nel corso di tre settimane per aggiudicarsi la gloria. La classe vincente sarà immortalata con una statua esposta alla Torre per il resto dell'anno.

I Giochi dei Guardiani All-Stars avranno un nuovo sistema di punteggio pensato per ravvivare la competizione. Le attività in primo piano, per esempio, rappresentano dei bonus a tempo limitato che conferiscono più medaglioni alle classi migliori. Inoltre, quest'anno ci sarà una nuova carta del contendente che introdurrà i medaglioni di diamante, i quali si potranno scambiare con punti extra, una lega ascendente e il nuovo memento dei campioni.

Durante l'evento sarà offerto gratuitamente a tutti i giocatori il lestide Vettore del Firmamento. Si tratta di un nuovissimo tipo di veicolo con cui sarà impossibile passare inosservati nel sistema solare: i giocatori potranno sfoggiare trucchetti unici mentre raggiungono la loro destinazione preferita. Una volta ottenuto il lestide Vettore del Firmamento durante l'evento, il veicolo sarà sbloccato definitivamente.Completando le sfide della carta evento si sbloccheranno delle ricompense come il nuovo lanciagranate a ondate compresse Chiasso, un nuovo involucro di Spettro esotico, un emote esotico e altro ancora. Potenziando la carta evento inoltre si guadagneranno ulteriori ricompense. I giocatori che dovessero completare la sfida evento "Oro" entro le 17:59 italiane del 26 marzo 2024, sbloccheranno l'acquisto della medaglia (reale) dei Giochi dei Guardiani All-Stars 2024 nel Bungie Store tramite il programma Ricompense di Bungie.

Con la Coppa dei Giochi dei Guardiani, già alla sua terza edizione, i giocatori di tutto il mondo sono invitati a partecipare all'evento non solo per la fama della propria squadra, ma anche per supportare Direct Relief e l'International Rescue Committee tramite Bungie Foundation. Le squadre da sei giocatori potranno competere in due diverse categorie:

la categoria Tecnica, che terrà conto delle medaglie depositate in totale da ciascuna squadra durante i Giochi dei Guardiani All-Stars; la categoria Beneficenza, che terrà conto dei fondi totali raccolti da ciascuna squadra nel corso dell'evento.

la prima squadra di ogni categoria riceverà la riproduzione a grandezza naturale del lestide Vettore del Firmamento, con tanto di nome della squadra inciso (un nome per squadra e per categoria);

le prime due squadre di ogni categoria riceveranno una medaglia dei Giochi dei Guardiani (del valore di 50 $) per ogni membro della squadra (per un massimo di 6 per squadra e per categoria);

le prime tre squadre di ogni categoria riceveranno l'emblema Cascata binaria per ogni membro della squadra (per un massimo di 6 per squadra e per categoria);

le prime quattro squadre di ciascuna categoria riceveranno un codice sconto di 50 $ per il Bungie Store per ogni membro della squadra (per un massimo di 6 per squadra e per categoria).

Le prime quattro squadre di ciascuna categoria saranno premiate come segue:Ci sarà inoltre un incentivo per coloro che effettueranno una donazione di almeno 10 $ e più: emblema Uniti nella contribuzione. Nota: ogni 10 $ donati si avrà diritto a un ulteriore emblema.