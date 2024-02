Misterioso omicidio all'annuale Venice Masquerade. Puoi risolverlo?

Preparatevi a brandire la vostra lente d'ingrandimento insieme alla vostra bacchetta magica! Il mondo di Magic City Detective: Wings of Revenge Collector's Edition affascinerà i giocatori mentre intraprendono un viaggio attraverso le strade incantate di Venezia. Il magico e avventuroso puzzle di Ocean Media è ora disponibile su Nintendo Switch.

In questa unica esperienza mascherata, i giocatori vestono i panni di un detective la cui intuizione è più acuta dell'incantesimo di un mago. Una serata glamour prende rapidamente una brutta piega quando una misteriosa minaccia indesiderata invade la festa dando vita a pericolose statue. Il mondo di Magic City Detective: Wings of Revenge non è una normale storia del crimine, ma una misteriosa resa dei conti che combina le abilità investigative con il mood glamour di un ballo in costume a Venezia.