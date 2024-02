Call of Duty - L'eredità di Capitano Price nel mondo della moda

UN’ICONA DI CALL OF DUTY DIVENTA INFLUENCER DI MODA IN UNA NUOVA COLLABORAZIONE

La collaborazione con la costumista di “The Bear” Courtney Wheeler evidenzia l’influenza di Call of Duty nel mondo della moda, con gli iconici personaggi della serie che stanno stimolando la domanda di capi di ispirazione militare.

Oggi il mondo dei videogiochi e quello della moda si incontrano: Call of Duty, franchise leader nel gaming, presenta una nuova collaborazione con la nota costumista Courtney Wheeler, salita alla ribalta grazie al suo lavoro in The Bear, serie TV di grande successo.

Navigando su social come Instagram, Reddit e X emerge come le persone siano interessate a replicare lo stile e l’unicità del Capitano John Price, iconico personaggio di Call of Duty. Il solo cappello del Capitano Price ha 2.064 menzioni su Reddit con interi thread dedicati alla ricerca di versioni reali del suo boonie, degli stivali e della giacca.

I giocatori sono sempre più interessati ad aggiornare il loro guardaroba con capi ispirati allo stile di Price, ed è stato chiesto a Courtney Wheeler di portare nell’abbigliamento maschile di tutti i giorni le caratteristiche estetiche di ispirazione militare del Capitano, dando vita a una campagna che ha portato a un servizio fotografico a lui ispirato.

Protagonista da oltre 20 anni, il Capitano Price è diventato una figura di culto nella community dei giocatori. È un membro d'élite dell'esercito britannico, veterano di operazioni militari in quasi ogni angolo del mondo, che si è distinto per atti di galanteria e intrepidezza, e il suo istinto straordinario e la sua determinazione gli hanno fatto guadagnare la stima di tantissimi fan.

Gli abiti del Capitano Price hanno attirato l'attenzione dei giocatori attenti alla moda, desiderosi di emulare il suo stile e consolidando il suo status di influencer anche al di fuori del mondo dei videogiochi.