ZTE - visione globale Better for All al MWC 2024

ZTE Mobile Devices svela la sua visione globale "Better for All" e la nuova gamma di prodotti al MWC 2024

ZTE ha presentato la visione globale del marchio "Better for All" per i dispositivi mobili e il Full-Scenario Intelligent Ecosystem 3.0 al Mobile World Congress 2024.

Tra le novità , una serie di prodotti e tecnologie innovative, tra cui il primo tablet 3D al mondo senza occhiali 5G+AI nubia Pad 3D II, prodotti FWA 5G con nuovi concetti di intelligenza artificiale , il primo smartphone flip di ZTE, nubia Flip 5G e una serie di nuovi smartphone dedicati alla fotografia, alla musica e al gaming. All'evento sono stati presentati anche il nubia Z60 Ultra, la serie RedMagic 9 Pro e le serie FWA e MBB leader nel mondo.

Ni Fei, Senior Vice President di ZTE e Presidente di ZTE Mobile Devices, ha dichiarato: "Negli ultimi anni, con la crescita esponenziale dell'intelligenza artificiale e l'accelerazione della diffusione globale del 5G, la tecnologia ha trasformato profondamente lo stile di vita delle persone. "Better for All", la visione globale di ZTE Mobile Devices, sottolinea non solo l'implementazione di innovazioni all'avanguardia e l'integrazione degli ecosistemi dei terminali, ma anche il nostro impegno per il Tech for Good, con l'obiettivo di fornire prodotti e servizi caratterizzati da un design e da una qualità migliore per i consumatori di tutto il mondo."

Ecosistema intelligente 3.0 Full-Scenario

Il progresso dell'intelligenza artificiale ha creato notevoli opportunità per l'innovazione dell'interconnessione dei terminali. In questo contesto, ZTE ha lanciato il suo Full-Scenario Intelligent Ecosystem 3.0, incentrato sull'interconnessione intelligente multi-terminale e sull'estensione sostenibile . Questo ecosistema integra una piattaforma AI unificata per tutti i servizi, combinando il modello AI su larga scala, i Big Data e la tecnologia 3D, fornendo una connettività full-scenario, una percezione multi-dimensionale e un'elaborazione integrata multi-end, che copre gli scenari di Sport e Salute, Intrattenimento Audio e Visivo, Affari e Viaggi, Casa e Istruzione e Guida Intelligente. Attualmente, ZTE sta implementando innovazioni su vari fronti, tra cui la collaborazione multischermo, l'AI 3D senza occhiali, l'AI Voice Chat, l'AI Creation, l'AI Photography Master e l'AI Performance Engine, con l'obiettivo di fornire esperienze innovative.

Per quanto riguarda i prodotti Internet mobile, i prodotti 5G FWA e MBB di ZTE hanno dominato la quota di mercato globale per tre anni consecutivi, mantenendo la prima posizione a livello mondiale nel 2023.

Durante l'evento di lancio è stato presentato il primo AI 5G indoor FWA ZTE G5 Ultra . Sfruttando il comportamento dei dispositivi sottostanti e l'analisi delle applicazioni di rete, applica un algoritmo di rete AI multidimensionale per controllare le strategie di rete in diversi scenari, migliorando significativamente l'utilizzo della larghezza di banda e le prestazioni della rete. Inoltre, la quinta generazione di FWA outdoor 5G ZTE G5F, un FWA 5G Advanced-ready , supporta la Carrier Aggregation Sub6G e mmW e la Dual Connectivity, con una velocità di picco dei dati fino a 10Gbps, offrendo agli utenti un'esperienza di rete ad altissima velocità senza precedenti.

Nell'ambito dell'ecosistema automobilistico, il prodotto ZTE RCU Y2002, che integra 5G, V2X e MEC , è dotato di capacità di comunicazione e di calcolo e di dispositivi di rilevamento di connessione. È in grado di riconoscere in modo intelligente le persone e i veicoli sulla strada per emettere avvisi in anticipo, grazie all'elaborazione AI da 100TOPS, potenziando così l'assistenza alla guida e il traffico intelligente .

La visione "Better for All", nubia espande la sua presenza sul mercato globale

Basandosi sulla visione del marchio "Better for All", ZTE Mobile Devices non solo esplora tecnologie all'avanguardia, ma si concentra anche sull'impegno di Tech for Good, offrendo prodotti di facile utilizzo per soddisfare le diverse esigenze dei consumatori.

ZTE ha lanciato il suo primo smartphone flip nubia Flip 5G, insieme alla serie nubia Focus 5G incentrata sulla fotografia, nubia Music che dedica particolare attenzione alla riproduzione musicale e nubia Neo 2 che offre esperienze di gioco per tutti .

nubia Flip 5G è stato progettato come il primo smartphone flip per i giovani, con uno schermo interno flessibile ultra-clear da 6,9 pollici a 120Hz e uno schermo esterno multifunzionale ad alta definizione. Ciò consente di accedere rapidamente a diversi scenari applicativi senza dover aprire il telefono. Il dispositivo adotta una cerniera in lega d'acciaio ad alta resistenza e vanta un aspetto compatto con funzionalità avanzate. Il prezzo di partenza è di 599 dollari .

La serie nubia Focus 5G è dotata di un sistema a doppia fotocamera da 108 MP, alimentato dal sistema fotografico Neovision, per offrire agli utenti un'esperienza fotografica professionale, con un prezzo a partire da 199 dollari.

La serie nubia Music adotta un doppio jack per cuffie da 3,5 mm. L'algoritmo di volume estremo AI e gli altoparlanti di alta qualità consentono di aumentare il volume del telefono del 600% rispetto ai modelli medi. Il suo prezzo parte da 149 dollari .

Nubia Neo 2 5G è dotato di un doppio pulsante touch shoulder, che migliora significativamente l'esperienza di controllo del gioco, con un prezzo a partire da 199 dollari . (Tutti i prezzi al dettaglio sopra indicati possono variare nei diversi mercati in base alle specifiche tecniche).

A partire da marzo 2024, il marchio nubia lancerà nuovi prodotti in diversi mercati, tra cui Europa, America Latina, Sud-Est asiatico, Medio Oriente e Africa, offrendo ai consumatori di tutto il mondo esperienze differenziate per soddisfare le loro diverse esigenze e aspettative.

Aderendo alla sua visi one globale "Better for All", ZTE Mobile Devices promuoverà costantemente l'innovazione, creando uno stile di vita digitale senza soluzione di continuità, per garantire che tutti possano beneficiare dello sviluppo tecnologico.