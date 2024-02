Ascolti Tv, vince 'The Voice Senior', al secondo posto 'Ciao Darwin'

(Adnkronos) - La seconda puntata di 'The Voice Senior 4', in onda ieri su Rai1, è stata la trasmissione più seguita del prime time, con 3.823.000 spettatori e il 23% di share. Al secondo posto, l'ultima puntata di 'Ciao Darwin 9' su Canale 5, con 2.908.000 spettatori e il 20% di share. Al terzo posto, 'Quarto Grado' su Rete4, con 1.203.000 spettatori e l'8% d share. Quarta posizione per il ritorno di 'Fratelli di Crozza' sul Nove, con 1.149.000 spettatori e il 6% di share.

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Attacco a Mumbai – Una vera storia di coraggio' su Italia 1 (935.000 spettatori, share 5.3%), 'The Father – Nulla è come sembra' su Rai3 (925.000 spettatori, share 4.9%), 'Propaganda Live' su La7 (852.000 spettatori, share 6%), 'C’era una volta il crimine' su Rai2 (543.000 spettatori, share 2.9%), 'Cucine da Incubo' su Tv8 (304.000 spettatori, share 1.6%).