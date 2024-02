Navalny, ultimatum alla madre: Accettare funerale segreto. Lei rifiuta

Navalny, l’ennesimo ricatto delle autorità alla madre. L’ultimatum: “Esequie segrete o lo seppelliamo in carcere” - Roma, 23 febbraio 2024 – Non c’è pace per Lyudmila Navalnaya, una madre che sta cercando di riavere indietro il corpo del proprio figlio e un luogo sicuro dove poterlo ... (quotidiano)