ZTE spicca nelle Lightwave Innovation Reviews 2024

ZTE ha annunciato oggi che il suo sistema di analisi dei rischi delle linee ottiche intelligenti, la piattaforma di accesso ottico Tbit ZXA10 C600E e la soluzione FTTR-B hanno ottenuto il massimo punteggio nelle Lightwave Innovation Reviews. Un riconoscimento che conferma la leadership indiscussa di ZTE nel mondo delle comunicazioni ottiche.

Sistema intelligente di analisi dei rischi delle linee ottiche: gestione avanzata per una esperienza di O&M potenziat

Il sistema di analisi dei rischi delle linee ottiche intelligenti di ZTE comprende unità chiave come l'EMS intelligente, l'Optical Time-Domain Reflectometer (OTDR) e il Sistema Informativo Geografico (GIS). Questo sistema rileva automaticamente i rischi di co-routing all'interno di una rete OTN e fornisce un avviso tempestivo del degrado della fibra. In caso di rottura imprevista di un cavo ottico, il GIS individua rapidamente i punti di rottura, migliorando l'efficienza O&M (Operation and maintenance) dello strato ottico del 90% e garantendo un'elevata affidabilità del servizio

Piattaforma Tbit All-Optical Access ZXA10 C600E: per la realizzazione di reti FTTx ad altissima larghezza di banda, deterministiche, open e gree

La piattaforma ZTE Tbit all-optical access ZXA10 C600E rappresenta una soluzione di nuova generazione a elevata capacità , studiata per soddisfare le esigenze di implementazioni PON 50G su larga scala. È caratterizzata da larghezza di banda ultraelevata, determinismo, apertura e risparmio energetico. Con una larghezza di banda di 1 Tbps per slot, leader del settore, soddisfa i requisiti di non-blocking forwarding delle configurazioni 50G PON, 10G PON e GPON Combo, facilitando l'evoluzione senza soluzione di continuità da GPON a 10G PON e infine a 50G PON.

La piattaforma garantisce il determinismo grazie al supporto di hard pipe end-to-end, fornendo una latenza inferiore a 200µs e un jitter di nanosecondi, soddisfando così le esigenze di larghezza di banda, latenza e jitter deterministici dei perimetri aziendali. Grazie all'integrazione standard NetConf/YANG, consente l'interoperabilità con sistemi e applicazioni di terze parti, soddisfando le esigenze in evoluzione delle implementazioni SDN e di virtualizzazione. Inoltre, lo ZXA10 C600E incorpora quattro livelli di meccanismi di risparmio energetico per promuovere lo sviluppo di reti FTTx green e sostenibili.

Soluzione FTTR-B: per aiutare le piccole, medie e micro imprese a implementare rapidamente una Intranet completamente ottica per realizzare la trasformazione digitale

La soluzione FTTR-B (Fiber to the Room for Business) di ZTE utilizza la fibra per la costruzione di intranet aziendali, fornendo servizi Wi-Fi a 2 Gbps+ in ogni punto delle piccole, medie e micro imprese. Senza limiti di larghezza di banda, la rete in fibra è predisposta per soddisfare le esigenze tecniche in continua evoluzione per i prossimi due decenni. Supportando la più recente tecnologia di rete intelligente EasyMesh, garantisce un roaming senza soluzione di continuità con tempi di commutazione inferiori ai 20 ms. Un singolo set di dispositivi FTTR-B può ospitare fino a 300 terminali contemporaneamente, garantendo prestazioni di rete di alta qualità in scenari quali conferenze, formazione e live streaming, in cui sono attivi più dispositivi contemporaneamente. Inoltre, il dispositivo dà priorità all'uso della larghezza di banda ed elimina i ritardi della rete, fornendo canali di accelerazione dedicati per le applicazioni d'ufficio come le conferenze e lo streaming dal vivo.

La soluzione FTTR-B, che estende l'accesso alle linee private aziendali, aumenta il valore ARPU (Average Revenue Per User) degli operatori di oltre il 200%. ZTE integra la banda larga aziendale, la progettazione, l'installazione e la distribuzione della rete e i servizi O&M (Operation and Maintenance), consentendo la gestione visiva da remoto, la diagnosi e l'ottimizzazione tramite la Smart Cloud Platform (SCP). Ciò facilita la visualizzazione e la gestione dello stato della rete con un solo clic, riducendo la necessità di interventi onsite e tagliando i costi di O&M di oltre il 30%.

L'innovativa soluzione ASIC FTTR-B di ZTE riduce significativamente il consumo di energia del chip e i ritardi di trasmissione. Inoltre, gli slave gateways brevettati con montaggio a soffitto full-scenario supportano opzioni di montaggio versatili come soffitto, parete e palo, con il supporto di diverse modalità di alimentazione, tra cui PoF/PoE/AC. La flessibilità si estende alle tecnologie di backhaul come la fibra, il cavo di rete e il Wi-Fi, soddisfando i diversi requisiti di distribuzione a livello globale, semplificando i processi di installazione e riducendo le spese operative (OpEx).

Attualmente, la soluzione FTTR-B di ZTE è distribuita commercialmente in oltre 30 città in Cina, mentre uffici commerciali di sperimentazione sono presenti in oltre 20 Paesi, tra cui Tailandia, Indonesia, Austria e Brasile, sostenendo gli sforzi di trasformazione digitale delle piccole, medie e micro imprese di tutto il mondo.

Da diversi anni Lightwave conferisce i suoi premi annuali per l'innovazione, con l'obiettivo di riconoscere i prodotti e le soluzioni più importanti nel settore delle comunicazioni ottiche. La giuria comprende specialisti di reti ottiche di alto livello di operatori di rete, fornitori, dirigenti, analisti e ingegneri di società di ricerca industriale e di consulenza.