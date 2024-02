Modena, si barrica in casa con la moglie a Pavullo: trattative in corso - Pubblicato il 23 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – Un uomo si è barricato in casa a Pavullo nel modenese. Sul posto i carabinieri. L'uomo potrebbe essere armato e si è ... (dayitalianews)

Modena, carabiniere in pensione si barrica in casa con la moglie - Un carabiniere in pensione si è barricato in casa a Pavullo, nell'Appennino modenese: con lui nell'abitazione c'è la moglie. L'uomo, sui 70 anni, aveva fatto un gesto ... (tg24.sky)